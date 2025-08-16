Радник Зеленського про повідомлення щодо "припинення вогню в повітрі": "Ми поки нічого про це не чули"

$41.450.00
48.440.00
ukenru
07:28 • 12069 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 113713 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 131591 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 91238 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 85903 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 75372 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 120900 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 219505 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 87379 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 197641 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
40%
752мм
Популярнi новини
Трамп скасував обід з російською делегацією та повертається до Вашингтона 15 серпня, 23:40 • 26254 перегляди
"Це не дипломатія, а театр": Шумер про зустріч Трампа з путінимVideo16 серпня, 01:12 • 33854 перегляди
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 74185 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 03:52 • 20995 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 20801 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 219535 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 191048 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 197663 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 211843 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 295280 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 5574 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал03:37 • 14074 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 57265 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 128888 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 209029 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Економіст (журнал)
Нафта
Дія (сервіс)

Радник Зеленського про повідомлення щодо "припинення вогню в повітрі": "Ми поки нічого про це не чули"

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Радник Президента Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію журналіста The Economist про попередню домовленість про «припинення вогню в повітрі». Литвин заявив, що вони не чули жодної інформації про це.

Радник Зеленського про повідомлення щодо "припинення вогню в повітрі": "Ми поки нічого про це не чули"

Радник Президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин у X у відповідь на інформацію журналіста The Economist про попередню домовленість про "припинення вогню в повітрі" заявив, що українська сторона повідомила, що поки не чула жодної інформації щодо цього, пише УНН.

Ми поки нічого про це не чули

- написав Литвин.

Це він написав у відповідь на інформацію журналіста видання The Economist Олівера Керрола, що існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок16.08.25, 10:28 • 12091 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Економіст (журнал)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна