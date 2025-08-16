Радник Зеленського про повідомлення щодо "припинення вогню в повітрі": "Ми поки нічого про це не чули"
Київ • УНН
Радник Президента Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію журналіста The Economist про попередню домовленість про «припинення вогню в повітрі». Литвин заявив, що вони не чули жодної інформації про це.
Радник Президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин у X у відповідь на інформацію журналіста The Economist про попередню домовленість про "припинення вогню в повітрі" заявив, що українська сторона повідомила, що поки не чула жодної інформації щодо цього, пише УНН.
Ми поки нічого про це не чули
Це він написав у відповідь на інформацію журналіста видання The Economist Олівера Керрола, що існує попередня домовленість про припинення вогню в повітрі до тристоронньої зустрічі лідерів за підсумками саміту президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.
