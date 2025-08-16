Советник Зеленского о сообщениях о «прекращении огня в воздухе»: «Мы пока ничего об этом не слышали»
Киев • УНН
Советник Президента Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию журналиста The Economist о предварительной договоренности о «прекращении огня в воздухе». Литвин заявил, что они не слышали никакой информации об этом.
Советник Президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в X в ответ на информацию журналиста The Economist о предварительной договоренности о "прекращении огня в воздухе" заявил, что украинская сторона сообщила, что пока не слышала никакой информации по этому поводу, пишет УНН.
Мы пока ничего об этом не слышали
Это он написал в ответ на информацию журналиста издания The Economist Оливера Кэрролла, что существует предварительная договоренность о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров по итогам саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.
