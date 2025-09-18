Чи існує конфлікт між ГУР та Офісом Президента: відповідь воєнної розвідки

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 4364 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 13396 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 10737 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11165 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19290 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13562 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40482 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42374 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32829 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31634 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.2м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 9816 перегляди
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 6518 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16020 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13619 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 4234 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 3022 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 13402 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13728 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 19297 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 40485 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16108 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 21500 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 21936 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 20649 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 50073 перегляди
Актуальне
Мі-8
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
E-6 Mercury

Чи існує конфлікт між ГУР та Офісом Президента: відповідь воєнної розвідки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Інформація про конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності. Вона поширювалася Telegram-каналами з метою створення хибного враження внутрішньополітичної напруги.

Чи існує конфлікт між ГУР та Офісом Президента: відповідь воєнної розвідки

Інформація, розповсюджена в соцмережах про начебто "конфлікт" між ГУР МО України та Офісом Президента України, не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Низка Telegram - каналів розповсюдила повідомлення про нібито "конфлікт" начальника ГУР МО Кирила Буданова і командиром спецпідрозділу "Артан" ГУР МО Віктором Торкотюком з Головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та заступником Голови Служби безпеки України Олександром Покладом.

Цей конфлікт нібито відбувся на тлі відзначення Всеукраїнської Ходи пам’яті бійців воєнної розвідки України, що загинули під час російсько-української війни. Захід відбувся 7 вересня у Києві, Львові, Вінниці та Одесі: організатором є представники громадської організації "Тінь".

Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності. Її мета - створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України

- заявили в ГУР.

Додатково

Видання The Economist повідомляло про те, що станом на липень 2025 року Буданова прагнули усунути з посади вже дев’ять разів.  Втім сам Буданов називав чутки про своє можливе звільнення "вкидами" з метою дестабілізації.

Своїх не кидаємо: Буданов відвідав поранених бійців08.09.25, 18:44 • 3388 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Економіст (журнал)
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Андрій Єрмак
Кирило Буданов
Україна
Вінниця
Львів
Одеса
Київ