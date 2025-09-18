Чи існує конфлікт між ГУР та Офісом Президента: відповідь воєнної розвідки

Інформація, розповсюджена в соцмережах про начебто "конфлікт" між ГУР МО України та Офісом Президента України, не відповідає дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Низка Telegram - каналів розповсюдила повідомлення про нібито "конфлікт" начальника ГУР МО Кирила Буданова і командиром спецпідрозділу "Артан" ГУР МО Віктором Торкотюком з Головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та заступником Голови Служби безпеки України Олександром Покладом.

Цей конфлікт нібито відбувся на тлі відзначення Всеукраїнської Ходи пам’яті бійців воєнної розвідки України, що загинули під час російсько-української війни. Захід відбувся 7 вересня у Києві, Львові, Вінниці та Одесі: організатором є представники громадської організації "Тінь".

Поширювана інформація про представників ГУР МО України та громадської організації "Тінь", а також про начебто конфлікт між ГУР МО України та Офісом Президента України не відповідає дійсності. Її мета - створити хибне враження внутрішньополітичної напруги та нестабільності всередині України - заявили в ГУР.

Додатково

Видання The Economist повідомляло про те, що станом на липень 2025 року Буданова прагнули усунути з посади вже дев’ять разів. Втім сам Буданов називав чутки про своє можливе звільнення "вкидами" з метою дестабілізації.

