Существует ли конфликт между ГУР и Офисом Президента: ответ военной разведки

Информация, распространяемая в соцсетях о якобы "конфликте" между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины, не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Ряд Telegram-каналов распространил сообщение о якобы "конфликте" начальника ГУР МО Кирилла Буданова и командира спецподразделения "Артан" ГУР МО Виктора Торкотюка с Главой Офиса президента Андреем Ермаком и заместителем Главы Службы безопасности Украины Александром Покладом.

Этот конфликт якобы произошел на фоне празднования Всеукраинского Шествия памяти бойцов военной разведки Украины, погибших во время российско-украинской войны. Мероприятие состоялось 7 сентября в Киеве, Львове, Виннице и Одессе: организатором являются представители общественной организации "Тень".

Распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины не соответствует действительности. Ее цель - создать ложное впечатление внутриполитической напряженности и нестабильности внутри Украины - заявили в ГУР.

Дополнительно

Издание The Economist сообщало о том, что по состоянию на июль 2025 года Буданова стремились отстранить от должности уже девять раз. Впрочем, сам Буданов называл слухи о своем возможном увольнении "вбросами" с целью дестабилизации.

Своих не бросаем: Буданов посетил раненых бойцов