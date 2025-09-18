Существует ли конфликт между ГУР и Офисом Президента: ответ военной разведки

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 4442 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 13520 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 10795 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 11216 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 19374 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 13582 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 40550 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42386 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32837 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31637 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.2м/с
52%
751мм
Популярные новости
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 10015 просмотра
Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптикиPhoto18 сентября, 03:59 • 6692 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 16156 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 13787 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 4378 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 3134 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 13525 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 13820 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 19377 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 40550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Венгрия
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 16183 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 21521 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 21960 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 20666 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 50092 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
9К720 Искандер
Шахед-136
WhatsApp

Существует ли конфликт между ГУР и Офисом Президента: ответ военной разведки

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Информация о конфликте между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины не соответствует действительности. Она распространялась Telegram-каналами с целью создания ложного впечатления внутриполитической напряженности.

Существует ли конфликт между ГУР и Офисом Президента: ответ военной разведки

Информация, распространяемая в соцсетях о якобы "конфликте" между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины, не соответствует действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Ряд Telegram-каналов распространил сообщение о якобы "конфликте" начальника ГУР МО Кирилла Буданова и командира спецподразделения "Артан" ГУР МО Виктора Торкотюка с Главой Офиса президента Андреем Ермаком и заместителем Главы Службы безопасности Украины Александром Покладом.

Этот конфликт якобы произошел на фоне празднования Всеукраинского Шествия памяти бойцов военной разведки Украины, погибших во время российско-украинской войны. Мероприятие состоялось 7 сентября в Киеве, Львове, Виннице и Одессе: организатором являются представители общественной организации "Тень".

Распространяемая информация о представителях ГУР МО Украины и общественной организации "Тень", а также о якобы конфликте между ГУР МО Украины и Офисом Президента Украины не соответствует действительности. Ее цель - создать ложное впечатление внутриполитической напряженности и нестабильности внутри Украины

- заявили в ГУР.

Дополнительно

Издание The Economist сообщало о том, что по состоянию на июль 2025 года Буданова стремились отстранить от должности уже девять раз. Впрочем, сам Буданов называл слухи о своем возможном увольнении "вбросами" с целью дестабилизации.

Своих не бросаем: Буданов посетил раненых бойцов08.09.25, 18:44 • 3388 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
The Economist
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Украина
Винница
Львов
Одесса
Киев