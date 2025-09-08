Своих не бросаем: Буданов посетил раненых бойцов
Киев • УНН
Накануне Дня военной разведки Кирилл Буданов посетил раненых разведчиков в киевском медучреждении. Он вручил им награды и пообщался, выразив благодарность медикам.
Накануне профессионального праздника украинской военной разведки начальник ГУР Кирилл Буданов посетил разведчиков, проходящих лечение после ранений в киевском медицинском учреждении, передает УНН.
Он вручил защитникам государственные награды, подарки и лично пообщался с каждым из них.
"Вы – пример силы и несокрушимости. Мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и заботу", – сказал Буданов во время визита.
Военные отметили, что именно искреннее общение с главой разведки стало для них самым ценным подарком.
"Больше всего мечтаем о скорой победе", – говорят бойцы.
Также они попросили о совместных фото с начальником разведки.
Во время встречи Буданов выразил искреннюю благодарность коллективу больницы за профессионализм и преданность делу. В то же время медики поблагодарили за заботу и поддержку, которую разведка регулярно оказывает раненым.