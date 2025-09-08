$41.220.13
Своих не бросаем: Буданов посетил раненых бойцов

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Накануне Дня военной разведки Кирилл Буданов посетил раненых разведчиков в киевском медучреждении. Он вручил им награды и пообщался, выразив благодарность медикам.

Своих не бросаем: Буданов посетил раненых бойцов

Накануне профессионального праздника украинской военной разведки начальник ГУР Кирилл Буданов посетил разведчиков, проходящих лечение после ранений в киевском медицинском учреждении, передает УНН.

Он вручил защитникам государственные награды, подарки и лично пообщался с каждым из них.

"Вы – пример силы и несокрушимости. Мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали нашу поддержку и заботу", – сказал Буданов во время визита.

Военные отметили, что именно искреннее общение с главой разведки стало для них самым ценным подарком.

"Больше всего мечтаем о скорой победе", – говорят бойцы.

Также они попросили о совместных фото с начальником разведки.

Во время встречи Буданов выразил искреннюю благодарность коллективу больницы за профессионализм и преданность делу. В то же время медики поблагодарили за заботу и поддержку, которую разведка регулярно оказывает раненым.  

Лилия Подоляк

