Своїх не кидаємо: Буданов відвідав поранених бійців
Київ • УНН
Напередодні Дня воєнної розвідки Кирило Буданов відвідав поранених розвідників у київському медзакладі. Він вручив їм нагороди та поспілкувався, висловивши вдячність медикам.
У переддень професійного свята української воєнної розвідки начальник ГУР Кирило Буданов відвідав розвідників, які проходять лікування після поранень у київському медичному закладі, передає УНН.
Він вручив захисникам державні відзнаки, подарунки, та особисто поспілкувався з кожним із них.
"Ви – приклад сили та незламності. Ми зробимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку й турботу", – сказав Буданов під час візиту.
Військові зазначили, що саме щире спілкування з очільником розвідки стало для них найціннішим подарунком.
"Найбільше мріємо про швидку перемогу", – кажуть бійці.
Також вони попросили про спільні фото з начальником розвідки.
Під час зустрічі Буданов висловив щиру подяку колективу лікарні за професіоналізм і відданість справі. Водночас медики подякували за турботу та підтримку, яку розвідка регулярно надає пораненим.