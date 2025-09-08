Своїх не кидаємо: Буданов відвідав поранених бійців

$41.220.13
48.160.03
ukenru
15:42 • 1116 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 8414 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 31780 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 23995 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 21107 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 23701 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25225 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26076 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29284 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41319 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
84%
753мм
Популярнi новини
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 52367 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65169 перегляди
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 5126 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 29728 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 10283 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 1100 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 10395 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65285 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 52467 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 53862 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Кременчук
Китай
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 348 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 1268 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 65285 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 37114 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 41209 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
Facebook
YouTube

Своїх не кидаємо: Буданов відвідав поранених бійців

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Напередодні Дня воєнної розвідки Кирило Буданов відвідав поранених розвідників у київському медзакладі. Він вручив їм нагороди та поспілкувався, висловивши вдячність медикам.

Своїх не кидаємо: Буданов відвідав поранених бійців

У переддень професійного свята української воєнної розвідки начальник ГУР Кирило Буданов відвідав розвідників, які проходять лікування після поранень у київському медичному закладі, передає УНН.

Він вручив захисникам державні відзнаки, подарунки, та особисто поспілкувався з кожним із них.

"Ви – приклад сили та незламності. Ми зробимо все можливе, щоб ви відчували нашу підтримку й турботу", – сказав Буданов під час візиту.

Військові зазначили, що саме щире спілкування з очільником розвідки стало для них найціннішим подарунком.

"Найбільше мріємо про швидку перемогу", – кажуть бійці.

Також вони попросили про спільні фото з начальником розвідки.

Під час зустрічі Буданов висловив щиру подяку колективу лікарні за професіоналізм і відданість справі. Водночас медики подякували за турботу та підтримку, яку розвідка регулярно надає пораненим.  

Лілія Подоляк

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов