Як оформити спадщину українцям, перебуваючи за кордоном – пояснення Мін’юсту

Українці, які перебувають за кордоном, можуть прийняти спадщину без особистого приїзду в Україну. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Для прийняття спадщини не обов’язково приїжджати в Україну. Якщо на час відкриття спадщини ви не проживали постійно зі спадкодавцем, потрібно подати заяву про її прийняття. Загальний строк — шість місяців із дня відкриття спадщини. Для тих, хто постійно проживав зі спадкодавцем на той час, діє інше правило: вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не відмовилися від неї у встановлений строк