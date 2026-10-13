Як оформити спадщину українцям, перебуваючи за кордоном – пояснення Мін’юсту
Київ • УНН
Спадщину можна прийняти з-за кордону без приїзду в Україну протягом шести місяців. Заяву подають особисто через консульство або нотаріуса.
Українці, які перебувають за кордоном, можуть прийняти спадщину без особистого приїзду в Україну. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.
Для прийняття спадщини не обов’язково приїжджати в Україну. Якщо на час відкриття спадщини ви не проживали постійно зі спадкодавцем, потрібно подати заяву про її прийняття. Загальний строк — шість місяців із дня відкриття спадщини. Для тих, хто постійно проживав зі спадкодавцем на той час, діє інше правило: вони вважаються такими, що прийняли спадщину, якщо не відмовилися від неї у встановлений строк
Як подати заяву з-за кордону
За наявною інформацією, для того, щоб подати заяву, спадкоємець має засвідчити свій підпис у консульській установі України або в іноземного нотаріуса. Якщо документ оформлює іноземний нотаріус, то вимоги щодо апостиля або легалізації та перекладу залежать від країни й міжнародних договорів України.
Надіслати заяву поштою нотаріусу в Україні. Спочатку варто узгодити з ним, чи може він завести або продовжити вашу спадкову справу. Збережіть підтвердження відправлення: заява, надіслана до закінчення строку для прийняття спадщини, вважається своєчасною, навіть якщо надійде нотаріусу пізніше
У міністерстві підкреслюють, що заяву про прийняття спадщини має подати сам спадкоємець — представник за довіреністю не може зробити це замість нього. Водночас спадкоємець може уповноважити представника в Україні подати необхідні для подальшого оформлення спадщини документи та отримати свідоцтво про право на спадщину.
Нагадаємо
Усі спадкоємці за законом мають рівні частки у спадковому майні, якщо інше не передбачено заповітом. Однак поділ спадку може змінюватися за згодою між спадкоємцями. Які правила діють при спадкуванні й на що слід звернути увагу.