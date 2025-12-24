$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 17445 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 33386 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 42206 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 50750 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 35035 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 40405 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 20720 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18691 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24205 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39618 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Майже 8 тисяч церков "поза політикою": як московський патріархат досі працює в Україні

Київ • УНН

 • 38 перегляди

В Україні залишається 7 826 церков московського патріархату, попри закон, що забороняє їх діяльність. Лише 934 релігійні громади перейшли до ПЦУ за майже 4 роки повномасштабної війни.

Майже 8 тисяч церков "поза політикою": як московський патріархат досі працює в Україні

7 826 церков московського патріархату надалі працюють в Україні. Найбільше їх на Дніпропетровщині, Вінниччині та Закарпатті. Лише 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України за майже 4 роки повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ресурсу Опендатабот.

Деталі

Торік в Україні набув чинності закон, який заборонив роботу релігійних установ зі зв’язками з рф. Втім за рік наявно лише 2 судові процеси по таких релігійним установам — й ті далекі від розв’язки.

8 782 церкви московського патріархату діяли в Україні на початок повномасштабної. За майже чотири роки війни 934 релігійні громади офіційно перейшли до Православної церкви України. Тож наразі церков зі зв’язками з країною-агресором залишилось 7 826. Водночас у ПЦУ зазначають, що наразі в їх підпорядкуванні знаходиться близько 9 тисяч релігійних громад.

Найчастіше до української церкви навертались релігійні установи з Хмельницької (205), Київської (196) та Вінницької (105) областях. Пік переходів припав на 2023 рік: тоді змінили юрисдикцію 386 громад. У 2024 році таких було вже 191, а у 2025-му — 157.

Найбільше церков із російським слідом зосереджено на Дніпропетровщині (522), Вінниччині (495) та Закарпатті (487). Варто зазначити, що наразі лише 18 релігійних установ з майже 8 тисяч відкрито показують свої зв’язки. Торік таких громад було більше, втім 3 з них приєдналися до ПЦУ, а одна, за даними з реєстрів, припинила свою діяльність.

67 релігійних організацій із так званими "примусовими назвами", які Міністерство юстиції, відповідно до закону, надало у 2022 році налічувалося в Україні на кінець 2022 року. У ЄДР було зазначено, що релігійна організація не вказала свою приналежність до Московського патріархату. З часом частина таких громад припинила діяльність або змінила назву, приховавши зв’язки з росіянами. Водночас лише три з цих організацій офіційно перейшли до ПЦУ. Наразі громад, які мають примусову назву, залишилося 39, усі вони зосереджені в Чернівецькій області.

Ще 22 релігійні громади, які приховували або не декларували зв’язки з МП, припинили діяльність або перебувають у процесі припинення за власним бажанням.

У Православній Церкві України зазначають, що тривалість переходу релігійних організацій залежить від організованості громади та часу проходження юридичних процедур. Чітких часових рамок не має, адже є громади, які проходять процедуру за місяць, а іншим потребується півроку й більше.

Варто зазначити, що перехід церкви до однієї митрополії до іншої займає тривалий час, тож дані в ЄДР можуть різнитися від інформації "на місцях" та у ПЦУ.

Доповнення

23 вересня 2024 року набув чинності Закон України "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій". Він забороняє на території України діяльність релігійних організацій, які належать або мають ознаки зв’язку з московським патріархатом. У законодавстві чітко визначено, за якими ознаками можна встановити таку приналежність, а також прописано процедуру її виявлення. Спеціальна комісія отримала право звертатися до суду, щоб припинити діяльність організацій, щодо яких ці зв’язки доведені.

московський патріархат втратив 2 тисячі громад, які перейшли до ПЦУ, російську церкву підтримує не більше 5% українців - Митрополит Євстратій20.11.25, 16:49 • 2734 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернівецька область
Вінницька область
Київська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Херсонська область
Україна