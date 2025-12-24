Почти 8 тысяч церквей "вне политики": как московский патриархат до сих пор работает в Украине

7 826 церквей московского патриархата продолжают работать в Украине. Больше всего их на Днепропетровщине, Винниччине и Закарпатье. Только 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины за почти 4 года полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса Опендатабот.

В прошлом году в Украине вступил в силу закон, запретивший работу религиозных учреждений со связями с РФ. Однако за год имеется лишь 2 судебных процесса по таким религиозным учреждениям — и те далеки от развязки.

8 782 церкви московского патриархата действовали в Украине на начало полномасштабной войны. За почти четыре года войны 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины. Таким образом, сейчас церквей со связями со страной-агрессором осталось 7 826. В то же время в ПЦУ отмечают, что сейчас в их подчинении находится около 9 тысяч религиозных общин.

Чаще всего в украинскую церковь обращались религиозные учреждения из Хмельницкой (205), Киевской (196) и Винницкой (105) областей. Пик переходов пришелся на 2023 год: тогда сменили юрисдикцию 386 общин. В 2024 году таких было уже 191, а в 2025-м — 157.

Больше всего церквей с российским следом сосредоточено на Днепропетровщине (522), Винниччине (495) и Закарпатье (487). Стоит отметить, что сейчас только 18 религиозных учреждений из почти 8 тысяч открыто показывают свои связи. В прошлом году таких общин было больше, однако 3 из них присоединились к ПЦУ, а одна, по данным из реестров, прекратила свою деятельность.

67 религиозных организаций с так называемыми "принудительными названиями", которые Министерство юстиции, согласно закону, предоставило в 2022 году, насчитывалось в Украине на конец 2022 года. В ЕГР было указано, что религиозная организация не указала свою принадлежность к Московскому патриархату. Со временем часть таких общин прекратила деятельность или изменила название, скрыв связи с россиянами. В то же время только три из этих организаций официально перешли в ПЦУ. Сейчас общин, имеющих принудительное название, осталось 39, все они сосредоточены в Черновицкой области.

Еще 22 религиозные общины, которые скрывали или не декларировали связи с МП, прекратили деятельность или находятся в процессе прекращения по собственному желанию.

В Православной Церкви Украины отмечают, что продолжительность перехода религиозных организаций зависит от организованности общины и времени прохождения юридических процедур. Четких временных рамок нет, ведь есть общины, которые проходят процедуру за месяц, а другим требуется полгода и более.

Стоит отметить, что переход церкви из одной митрополии в другую занимает длительное время, поэтому данные в ЕГР могут отличаться от информации "на местах" и в ПЦУ.

23 сентября 2024 года вступил в силу Закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Он запрещает на территории Украины деятельность религиозных организаций, которые принадлежат или имеют признаки связи с московским патриархатом. В законодательстве четко определено, по каким признакам можно установить такую принадлежность, а также прописана процедура ее выявления. Специальная комиссия получила право обращаться в суд, чтобы прекратить деятельность организаций, в отношении которых эти связи доказаны.

