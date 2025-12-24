Почти 8 тысяч церквей "вне политики": как московский патриархат до сих пор работает в Украине

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 декабря, 15:52 • 17433 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 33353 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 42163 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 50711 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 35009 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 40380 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20711 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18688 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24201 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39615 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
3м/с
82%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 11370 просмотра
Мелони: прошлый год был тяжелым, но не волнуйтесь — следующий будет еще хуже23 декабря, 23:00 • 6000 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo24 декабря, 00:39 • 13859 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 8956 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo04:30 • 9998 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 42163 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 28428 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 50711 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 40380 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 97483 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Папа Лев XIV
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Чернигов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 600 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 26633 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 24896 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 28336 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 30345 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Фильм

Почти 8 тысяч церквей "вне политики": как московский патриархат до сих пор работает в Украине

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Украине остается 7 826 церквей московского патриархата, несмотря на закон, запрещающий их деятельность. Лишь 934 религиозные общины перешли в ПЦУ за почти 4 года полномасштабной войны.

Почти 8 тысяч церквей "вне политики": как московский патриархат до сих пор работает в Украине

7 826 церквей московского патриархата продолжают работать в Украине. Больше всего их на Днепропетровщине, Винниччине и Закарпатье. Только 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины за почти 4 года полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса Опендатабот.

Детали

В прошлом году в Украине вступил в силу закон, запретивший работу религиозных учреждений со связями с РФ. Однако за год имеется лишь 2 судебных процесса по таким религиозным учреждениям — и те далеки от развязки.

8 782 церкви московского патриархата действовали в Украине на начало полномасштабной войны. За почти четыре года войны 934 религиозные общины официально перешли в Православную церковь Украины. Таким образом, сейчас церквей со связями со страной-агрессором осталось 7 826. В то же время в ПЦУ отмечают, что сейчас в их подчинении находится около 9 тысяч религиозных общин.

Чаще всего в украинскую церковь обращались религиозные учреждения из Хмельницкой (205), Киевской (196) и Винницкой (105) областей. Пик переходов пришелся на 2023 год: тогда сменили юрисдикцию 386 общин. В 2024 году таких было уже 191, а в 2025-м — 157.

Больше всего церквей с российским следом сосредоточено на Днепропетровщине (522), Винниччине (495) и Закарпатье (487). Стоит отметить, что сейчас только 18 религиозных учреждений из почти 8 тысяч открыто показывают свои связи. В прошлом году таких общин было больше, однако 3 из них присоединились к ПЦУ, а одна, по данным из реестров, прекратила свою деятельность.

67 религиозных организаций с так называемыми "принудительными названиями", которые Министерство юстиции, согласно закону, предоставило в 2022 году, насчитывалось в Украине на конец 2022 года. В ЕГР было указано, что религиозная организация не указала свою принадлежность к Московскому патриархату. Со временем часть таких общин прекратила деятельность или изменила название, скрыв связи с россиянами. В то же время только три из этих организаций официально перешли в ПЦУ. Сейчас общин, имеющих принудительное название, осталось 39, все они сосредоточены в Черновицкой области.

Еще 22 религиозные общины, которые скрывали или не декларировали связи с МП, прекратили деятельность или находятся в процессе прекращения по собственному желанию.

В Православной Церкви Украины отмечают, что продолжительность перехода религиозных организаций зависит от организованности общины и времени прохождения юридических процедур. Четких временных рамок нет, ведь есть общины, которые проходят процедуру за месяц, а другим требуется полгода и более.

Стоит отметить, что переход церкви из одной митрополии в другую занимает длительное время, поэтому данные в ЕГР могут отличаться от информации "на местах" и в ПЦУ.

Дополнение

23 сентября 2024 года вступил в силу Закон Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Он запрещает на территории Украины деятельность религиозных организаций, которые принадлежат или имеют признаки связи с московским патриархатом. В законодательстве четко определено, по каким признакам можно установить такую принадлежность, а также прописана процедура ее выявления. Специальная комиссия получила право обращаться в суд, чтобы прекратить деятельность организаций, в отношении которых эти связи доказаны.

московский патриархат потерял 2 тысячи общин, перешедших в ПЦУ, русскую церковь поддерживает не более 5% украинцев - Митрополит Евстратий20.11.25, 16:49 • 2734 просмотра

Ольга Розгон

Общество
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Черновицкая область
Винницкая область
Киевская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Херсонская область
Украина