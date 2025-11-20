$42.150.06
6232 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10059 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13055 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20579 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27525 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39857 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22430 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24865 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25220 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22452 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
московский патриархат потерял 2 тысячи общин, перешедших в ПЦУ, русскую церковь поддерживает не более 5% украинцев - Митрополит Евстратий

Киев • УНН

 • 2456 просмотра

Православная церковь московского патриархата потеряла около 2 тысяч религиозных общин, перешедших в Православную церковь Украины. Поддержка московского патриархата среди украинцев не превышает 4–5%, тогда как ПЦУ поддерживает около 55% граждан.

московский патриархат потерял 2 тысячи общин, перешедших в ПЦУ, русскую церковь поддерживает не более 5% украинцев - Митрополит Евстратий

С начала полномасштабной войны православная церковь московского патриархата потеряла около 2 тысяч религиозных общин, которые перешли в Православную церковь Украины. Об этом в "Медиацентре Украина" сообщил Митрополит Евстратий (Зоря), спикер Киевской Митрополии ПЦУ, пишет УНН.

Подробности

По его словам, поддержка московского патриархата среди украинцев сейчас не превышает 4–5%, тогда как Православную церковь Украины поддерживает около 55% граждан.

Православный священник, нанятый для украинских беженцев в Финляндии, уволен из-за связей с РФ

Около 40% религиозных организаций относятся к протестантским церквям. Согласно этой статистике, за годы полномасштабного вторжения МП потерял более 2 тысяч религиозных общин, которые перешли в Украинскую православную церковь. Сейчас насчитывается около 9 тысяч религиозных общин УПЦ КП

– отметил Митрополит.

В то же время московский патриархат потерял влияние еще над около 5 тысячами общин, оставшихся на временно оккупированных территориях и фактически подчиненных Москве.

Чекисты готовили целые поколения высших чинов московского патриархата – Митрополит Евстратий

Степан Гафтко

Общество
российская пропаганда
Война в Украине
Православная церковь Украины
Финляндия
Украина