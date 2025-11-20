московский патриархат потерял 2 тысячи общин, перешедших в ПЦУ, русскую церковь поддерживает не более 5% украинцев - Митрополит Евстратий

С начала полномасштабной войны православная церковь московского патриархата потеряла около 2 тысяч религиозных общин, которые перешли в Православную церковь Украины. Об этом в "Медиацентре Украина" сообщил Митрополит Евстратий (Зоря), спикер Киевской Митрополии ПЦУ, пишет УНН.

По его словам, поддержка московского патриархата среди украинцев сейчас не превышает 4–5%, тогда как Православную церковь Украины поддерживает около 55% граждан.

Около 40% религиозных организаций относятся к протестантским церквям. Согласно этой статистике, за годы полномасштабного вторжения МП потерял более 2 тысяч религиозных общин, которые перешли в Украинскую православную церковь. Сейчас насчитывается около 9 тысяч религиозных общин УПЦ КП