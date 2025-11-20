Чекисты готовили целые поколения высших чинов московского патриархата – Митрополит Евстратий

Имперско-российские нарративы и влияние спецслужб десятилетиями формировали руководящую верхушку московского патриархата – об этом заявил Митрополит Евстратий (Зоря), спикер Киевской Митрополии ПЦУ, пишет УНН.

Подробности

Во время выступления в "Медиацентре Украина" он подчеркнул, что враждебная идеология продвигается в сознание верующих через псевдопророчества, манипулятивные месседжи и системную негативную селекцию в церковной среде.

С годов советской власти, 4-5 поколений руководителей московской патриархии прошло "гебэшное сито", когда по карьерной лестнице продвигаются и приобретают полномочия наиболее лояльные к системе чекистов лица, которые получают руководящие должности в центре и на местах – отметил Митрополит Евстратий.

Он также подчеркнул, что митрополит Онуфрий, нынешний глава МП в Украине, сформировался в 1970-х годах в Загорске под Москвой – единственном в то время монастыре, куда показательно возили иностранные делегации. По словам Евстратия, идеология "русского мира" является формой духовного и политического порабощения, от которой украинское общество должно освобождаться.

