428 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
4028 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
21782 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
32900 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
22095 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
41515 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
39932 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53354 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29436 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25873 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Чекісти готували цілі покоління вищих чинів московського патріархату – Митрополит Євстратій

Київ • УНН

 926 перегляди

Митрополит Євстратій (Зоря) заявив, що імперсько-російські наративи та вплив спецслужб формували керівну верхівку московського патріархату. Він наголосив, що керівники московської патріархії пройшли "гебовське сито", а митрополит онуфрій сформувався у 1970-х роках у підмосков'ї.

Чекісти готували цілі покоління вищих чинів московського патріархату – Митрополит Євстратій

Імперсько-російські наративи та вплив спецслужб десятиліттями формували керівну верхівку московського патріархату – про це заявив Митрополит Євстратій (Зоря), речник Київської Митрополії ПЦУ, пише УНН.

Деталі

Під час виступу в "Медіацентрі Україна" він наголосив, що ворожа ідеологія просувається у свідомість вірян через псевдопророцтва, маніпулятивні меседжі та системну негативну селекцію в церковному середовищі.

Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила14.11.25, 13:09 • 3096 переглядiв

З років радянської влади, 4-5 покоління керівників московської патріархії пройшло "гебовське сито", коли по кар'єрних сходах просуваються та набувають повноважень найбільш лояльні до системи чекістів особи, які здобувають керівні посади у центрі та на місцях 

– зазначив Митрополит Євстратій.

Він також підкреслив, що митрополит онуфрій, нинішній очільник мп в Україні, сформувався у 1970-х роках у загорську поблизу москви – єдиному на той час монастирі, куди показово возили іноземні делегації. За словами Євстратія, ідеологія "русского міра" є формою духовного та політичного поневолення, від якої українське суспільство має звільнятися.

Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 14:49 • 3445 переглядiв

Степан Гафтко

