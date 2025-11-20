Чекісти готували цілі покоління вищих чинів московського патріархату – Митрополит Євстратій
Київ • УНН
Митрополит Євстратій (Зоря) заявив, що імперсько-російські наративи та вплив спецслужб формували керівну верхівку московського патріархату. Він наголосив, що керівники московської патріархії пройшли "гебовське сито", а митрополит онуфрій сформувався у 1970-х роках у підмосков'ї.
Імперсько-російські наративи та вплив спецслужб десятиліттями формували керівну верхівку московського патріархату – про це заявив Митрополит Євстратій (Зоря), речник Київської Митрополії ПЦУ, пише УНН.
Деталі
Під час виступу в "Медіацентрі Україна" він наголосив, що ворожа ідеологія просувається у свідомість вірян через псевдопророцтва, маніпулятивні меседжі та системну негативну селекцію в церковному середовищі.
Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила14.11.25, 13:09 • 3096 переглядiв
З років радянської влади, 4-5 покоління керівників московської патріархії пройшло "гебовське сито", коли по кар'єрних сходах просуваються та набувають повноважень найбільш лояльні до системи чекістів особи, які здобувають керівні посади у центрі та на місцях
Він також підкреслив, що митрополит онуфрій, нинішній очільник мп в Україні, сформувався у 1970-х роках у загорську поблизу москви – єдиному на той час монастирі, куди показово возили іноземні делегації. За словами Євстратія, ідеологія "русского міра" є формою духовного та політичного поневолення, від якої українське суспільство має звільнятися.
Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 14:49 • 3445 переглядiв