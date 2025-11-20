Чекісти готували цілі покоління вищих чинів московського патріархату – Митрополит Євстратій

Імперсько-російські наративи та вплив спецслужб десятиліттями формували керівну верхівку московського патріархату – про це заявив Митрополит Євстратій (Зоря), речник Київської Митрополії ПЦУ, пише УНН.

Під час виступу в "Медіацентрі Україна" він наголосив, що ворожа ідеологія просувається у свідомість вірян через псевдопророцтва, маніпулятивні меседжі та системну негативну селекцію в церковному середовищі.

З років радянської влади, 4-5 покоління керівників московської патріархії пройшло "гебовське сито", коли по кар'єрних сходах просуваються та набувають повноважень найбільш лояльні до системи чекістів особи, які здобувають керівні посади у центрі та на місцях – зазначив Митрополит Євстратій.

Він також підкреслив, що митрополит онуфрій, нинішній очільник мп в Україні, сформувався у 1970-х роках у загорську поблизу москви – єдиному на той час монастирі, куди показово возили іноземні делегації. За словами Євстратія, ідеологія "русского міра" є формою духовного та політичного поневолення, від якої українське суспільство має звільнятися.

