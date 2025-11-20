$42.090.00
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
15:30 • 4220 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21859 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
13:09 • 32978 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22140 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперника
12:24 • 41563 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39948 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
20 листопада, 08:56 • 53359 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29440 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25875 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - Зеленський
московський патріархат втратив 2 тисячі громад, які перейшли до ПЦУ, російську церкву підтримує не більше 5% українців - Митрополит Євстратій

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Православна церква московського патріархату втратила близько 2 тисяч релігійних громад, які перейшли до Православної церкви України. Підтримка московського патріархату серед українців не перевищує 4–5%, тоді як ПЦУ підтримує близько 55% громадян.

московський патріархат втратив 2 тисячі громад, які перейшли до ПЦУ, російську церкву підтримує не більше 5% українців - Митрополит Євстратій

Від початку повномасштабної війни православна церква московського патріархату втратила близько 2 тисяч релігійних громад, які перейшли до Православної церкви України. Про це у "Медіацентрі Україна" повідомив Митрополит Євстратій (Зоря), речник Київської Митрополії ПЦУ, пише УНН.

Деталі

За його словами, підтримка московського патріархату серед українців нині не перевищує 4–5%, тоді як Православну церкву України підтримує близько 55% громадян.

Православний священник, найнятий для українських біженців у Фінляндії, звільнений через зв'язки з рф24.10.25, 17:43 • 3578 переглядiв

Близько 40% релігійних організацій належить до протестантських церков. Відповідно до цієї статистики, за роки повномасштабного вторгнення мп втратив понад 2 тисячі релігійних громад, які перейшли до Української православної церкви. Зараз налічується близько 9 тисяч релігійних громад УПЦ КП

– зазначив Митрополит.

Водночас московський патріархат втратив вплив ще над близько 5 тисячами громад, що залишилися на тимчасово окупованих територіях і були фактично підпорядковані москві.

Чекісти готували цілі покоління вищих чинів московського патріархату – Митрополит Євстратій20.11.25, 16:34 • 940 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
російська пропаганда
Війна в Україні
Православна церква України
Фінляндія
Україна