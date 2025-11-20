московський патріархат втратив 2 тисячі громад, які перейшли до ПЦУ, російську церкву підтримує не більше 5% українців - Митрополит Євстратій
Київ • УНН
Православна церква московського патріархату втратила близько 2 тисяч релігійних громад, які перейшли до Православної церкви України. Підтримка московського патріархату серед українців не перевищує 4–5%, тоді як ПЦУ підтримує близько 55% громадян.
Від початку повномасштабної війни православна церква московського патріархату втратила близько 2 тисяч релігійних громад, які перейшли до Православної церкви України. Про це у "Медіацентрі Україна" повідомив Митрополит Євстратій (Зоря), речник Київської Митрополії ПЦУ, пише УНН.
Деталі
За його словами, підтримка московського патріархату серед українців нині не перевищує 4–5%, тоді як Православну церкву України підтримує близько 55% громадян.
Близько 40% релігійних організацій належить до протестантських церков. Відповідно до цієї статистики, за роки повномасштабного вторгнення мп втратив понад 2 тисячі релігійних громад, які перейшли до Української православної церкви. Зараз налічується близько 9 тисяч релігійних громад УПЦ КП
Водночас московський патріархат втратив вплив ще над близько 5 тисячами громад, що залишилися на тимчасово окупованих територіях і були фактично підпорядковані москві.
