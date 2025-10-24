$41.900.14
Православний священник, найнятий для українських біженців у Фінляндії, звільнений через зв'язки з рф

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Православного священника Олександра Занемонця звільнили з Гельсінської парафії у Фінляндії. Причиною стали слабке знання української мови та тісніші, ніж заявлені, зв'язки з рф, що викликало занепокоєння спецслужб.

Православний священник, найнятий для українських біженців у Фінляндії, звільнений через зв'язки з рф

Православного священника Олександра Занемонця, якого Гельсінська парафія у Фінляндії найняла у березні 2022 року для роботи з українськими біженцями, звільнили після того, як виявилося, що він не відповідав заявленим даним – його знання української були слабкими, а зв’язки з рф виявилися ближчими, ніж стверджувалося. Про це йдеться у матеріалі видання Уle, пише УНН.

Деталі

Справу викликало занепокоєння служби безпеки щодо можливого використання церковних мереж як інструмента впливу.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до Фінляндії приїхав священник, який представився як Александр Занемонець і нібито мав служити українським переселенцям. Його запросили до Гельсінської парафії, де сподівалися на підтримку великої православної аудиторії серед біженців. Занемонць запевняв, що володіє українською та іноді натякав на рідне українське походження, проте робота швидко викликала питання: володіння мовою виявилося недостатнім, а дані про його біографію – суперечливими.

Пособництво священників УПЦ (МП) рф: Офіс Генпрокурора розповів про викриті злочини09.10.25, 14:26 • 4642 перегляди

Журналісти Yle з’ясували, що священника висвятили трохи більше ніж за пів року до його приїзду – у єпархії, підпорядкованій московському патріархату. Він давав різні пояснення походження: у розмові зі ЗМІ стверджував, що прибув із Ізраїлю, пізніше визнав, що "технічно" приїхав з москви. Єпископ Сергій, з яким Занемонць зустрічався, заперечує, що саме він його запрошував або що добре його знав.

У Гельсінській парафії визнали, що призначення було помилкою, допущеною в умовах поспіху: вимога вільно володіти українською була ключовою для роботи з переселенцями, і її невиконання підривало довіру.

СБУ викрила і затримала священника упц мп, який коригував удари росіян по Сумщині12.09.25, 10:47 • 4089 переглядiв

Богословський секретар архієпископа назвав ситуацію такою, що"нас обвели навколо пальця". Після низки сумнівів співпраця із Занемонцем була припинена.

Урядові спецслужби Фінляндії (Supo) офіційно не коментують цю конкретну справу, але вказують на ризики: росія може намагатися використовувати церковні інститути як канали впливу або для гібридних операцій. Сам же Занемонць, за даними розслідування, нині перебуває в США і вказує, що разом із родиною втік із росії після початку війни; свою недостатню українську він пояснює мовним бар’єром.

Священна "виборча кампанія": Як росія вербувала молдавських священників для впливу на вибори – Reuters26.09.25, 13:30 • 3548 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Гельсінкі
Reuters
Фінляндія
Сполучені Штати Америки
Україна