Православный священник, нанятый для украинских беженцев в Финляндии, уволен из-за связей с РФ

Православный священник Александр Занемонец, которого Хельсинкский приход в Финляндии нанял в марте 2022 года для работы с украинскими беженцами, был уволен после того, как оказалось, что он не соответствовал заявленным данным – его знание украинского было слабым, а связи с РФ оказались ближе, чем утверждалось. Об этом говорится в материале издания Уle, пишет УНН.

Детали

Дело вызвало обеспокоенность службы безопасности относительно возможного использования церковных сетей как инструмента влияния.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Финляндию приехал священник, представившийся как Александр Занемонец и якобы должен был служить украинским переселенцам. Его пригласили в Хельсинкский приход, где надеялись на поддержку большой православной аудитории среди беженцев. Занемонец уверял, что владеет украинским и иногда намекал на родное украинское происхождение, однако работа быстро вызвала вопросы: владение языком оказалось недостаточным, а данные о его биографии – противоречивыми.

Журналисты Yle выяснили, что священник был рукоположен чуть более чем за полгода до его приезда – в епархии, подчиненной московскому патриархату. Он давал разные объяснения происхождения: в разговоре со СМИ утверждал, что прибыл из Израиля, позже признал, что "технически" приехал из Москвы. Епископ Сергей, с которым Занемонец встречался, отрицает, что именно он его приглашал или что хорошо его знал.

В Хельсинкском приходе признали, что назначение было ошибкой, допущенной в условиях спешки: требование свободно владеть украинским было ключевым для работы с переселенцами, и его невыполнение подрывало доверие.

Богословский секретарь архиепископа назвал ситуацию такой, что "нас обвели вокруг пальца". После ряда сомнений сотрудничество с Занемонцем было прекращено.

Правительственные спецслужбы Финляндии (Supo) официально не комментируют это конкретное дело, но указывают на риски: Россия может пытаться использовать церковные институты как каналы влияния или для гибридных операций. Сам же Занемонец, по данным расследования, сейчас находится в США и указывает, что вместе с семьей бежал из России после начала войны; свой недостаточный украинский он объясняет языковым барьером.

