На металургійному заводі в Туреччині стався потужний вибух, загинуло 16 людей, очевидці показали відео

У турецькій провінції Ізмір на металургійному заводі Habaş стався вибух, унаслідок якого загинули 16 людей, ще 13 отримали травми. Про це повідомляє Meduza, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, аварія сталася під час робіт із заміни котла. На підприємстві впав мостовий кран, після чого його конструкції та інші матеріали обрушилися на електродугову піч.

Унаслідок падіння було пошкоджено газопровід, що, за попередніми даними, спричинило вибух у сталеплавильному цеху. Після цього на території підприємства спалахнула пожежа.

Наслідки аварії

За наявною інформацією, загинули 16 людей, ще 13 постраждали. Подробиці щодо стану травмованих наразі не уточнюються.

Обставини аварії та причини падіння мостового крана встановлюються. Інформації про масштаби пошкоджень підприємства поки немає.

Найбільший металургійний завод України готується повністю зупинити виробництво через російські удари