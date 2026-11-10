На металлургическом заводе в Турции произошёл мощный взрыв, погибли 16 человек, очевидцы показали видео

В турецкой провинции Измир на металлургическом заводе Habaş произошёл взрыв, в результате которого погибли 16 человек, ещё 13 получили травмы. Об этом сообщает Meduza, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, авария произошла во время работ по замене котла. На предприятии упал мостовой кран, после чего его конструкции и другие материалы обрушились на электродуговую печь.

В результате падения был повреждён газопровод, что, по предварительным данным, стало причиной взрыва в сталеплавильном цехе. После этого на территории предприятия вспыхнул пожар.

Последствия аварии

По имеющейся информации, погибли 16 человек, ещё 13 пострадали. Подробности о состоянии пострадавших пока не уточняются.

Обстоятельства аварии и причины падения мостового крана устанавливаются. Информации о масштабах повреждений предприятия пока нет.

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