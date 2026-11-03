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Делегація рф прибуде до Абу-Дабі 10–11 листопада для тристоронніх переговорів: хто її очолить

Київ • УНН

 • 526 перегляди

російська делегація прибуде до Абу-Дабі 10–11 листопада для тристоронніх переговорів. Головним перемовником залишиться володимир мединський.

Делегація рф прибуде до Абу-Дабі 10–11 листопада для тристоронніх переговорів: хто її очолить

дмитро пєсков підтвердив, що російська делегація візьме участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 10–11 листопада. Про це заявив речник кремля під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Головним переговорником від росії залишиться помічник російського диктатора путіна - володимир мединський.

Я можу підтвердити цю дату, дійсно російська делегація 10-11 листопада прибуде в Абу-Дабі і буде брати участь у тристоронніх переговорах. Що стосується головного переговорника в цьому процесі з російської сторони, нагадаю вам заяву президенту - ним залишається мій колега мединський. В цілому, практично всі учасники російської делегації і так регулярно доповідають по поточних питаннях президенту і отримує відповідні інструкції від глави країни

- заявив пєсков.

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