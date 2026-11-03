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Делегация рф прибудет в Абу-Даби 10–11 ноября для трехсторонних переговоров: кто ее возглавит

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

российская делегация прибудет в Абу-Даби 10–11 ноября для трехсторонних переговоров. Главным переговорщиком останется владимир мединский.

Делегация рф прибудет в Абу-Даби 10–11 ноября для трехсторонних переговоров: кто ее возглавит

дмитрий песков подтвердил, что российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь кремля во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Главным переговорщиком от россии останется помощник российского диктатора путина - владимир мединский.

Я могу подтвердить эту дату, действительно российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет участвовать в трехсторонних переговорах. Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента - им остается мой коллега мединский. В целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы страны

- заявил песков.

Напомним

Лидеры Украины и Турции договорились работать над эффективным зерновым коридором. Украина предложила трехсторонние переговоры в Турции при участии Европы.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Абу-Даби
Европейский Союз
Турция
Украина