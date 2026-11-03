дмитрий песков подтвердил, что российская делегация примет участие в трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь кремля во время общения с журналистами, передает УНН.

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Главным переговорщиком от россии останется помощник российского диктатора путина - владимир мединский.

Я могу подтвердить эту дату, действительно российская делегация 10–11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет участвовать в трехсторонних переговорах. Что касается главного переговорщика в этом процессе с российской стороны, напомню вам заявление президента - им остается мой коллега мединский. В целом практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы страны - заявил песков.

Напомним

Лидеры Украины и Турции договорились работать над эффективным зерновым коридором. Украина предложила трехсторонние переговоры в Турции при участии Европы.