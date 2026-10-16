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Премьер-министр Финляндии обвинил Трампа в поддержке Путина и призвал его вспомнить о настоящих союзниках

Киев • УНН

 • 5240 просмотра

Петтери Орпо раскритиковал решение Трампа в отношении hосии и Украины, заявив об угрозе для НАТО. Он призвал США помнить о союзниках.

Премьер-министр Финляндии обвинил Трампа в поддержке Путина и призвал его вспомнить о настоящих союзниках

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо резко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его последних решений в отношении России и Украины. По мнению финского политика, действия Вашингтона противоречат интересам НАТО и фактически помогают Москве продолжать войну. Об этом Орпо заявил в интервью Politico, пишет УНН.

Детали

Особую обеспокоенность в Финляндии вызвала договоренность Трампа с Путиным о возвращении российского дизельного топлива на рынок. Европейские союзники опасаются, что это увеличит доходы Кремля и обеспечит дополнительные средства для войны против Украины.

Орпо подчеркнул, что США должны помнить о своих союзниках в Европе и об общей угрозе со стороны России.

Мое послание Трампу заключается в том, что мы союзники. Мы в НАТО. А какая самая большая угроза для НАТО? Это Россия. Именно поэтому в этом нет логики. У меня нет ответов, зато есть много вопросов

– заявил финский премьер.

Финляндия предупреждает об опасности для Украины

По словам Орпо, ситуация для Украины становится все более опасной из-за российских ракетных атак и необходимости в дополнительных системах противовоздушной обороны.

Если бы я был на месте Трампа, я бы не доверял Путину

– подчеркнул он.

Финский премьер также согласился с оценкой Владимира Зеленского, что нынешняя позиция американской администрации может поставить США не на ту сторону истории.

Орпо предположил, что решения Трампа отчасти связаны с промежуточными выборами в США, запланированными на 3 ноября. По его мнению, Белый дом пытается снизить цены на топливо для американцев, хотя объемы российского дизельного топлива вряд ли существенно повлияют на рынок.

В то же время премьер Финляндии призвал европейских партнеров искать способы сохранить поддержку Украины и вернуть Вашингтон к общей с союзниками позиции.

Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета — с кем запланированы встречи15.10.26, 15:45 • 18448 просмотров

Степан Гафтко

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