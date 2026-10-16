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Прем'єр Фінляндії звинуватив Трампа у підтримці путіна та закликав його згадати про справжніх союзників

Київ • УНН

 • 3072 перегляди

Петтері Орпо розкритикував рішення Трампа щодо hосії та України, заявивши про загрозу НАТО. Він закликав США пам’ятати про союзників.

Прем'єр Фінляндії звинуватив Трампа у підтримці путіна та закликав його згадати про справжніх союзників

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо різко розкритикував президента США Дональда Трампа через його останні рішення щодо росії та України. На думку фінського політика, дії Вашингтона суперечать інтересам НАТО та фактично допомагають москві продовжувати війну. Про це Орпо заявив в інтерв'ю Politico, пише УНН.

Деталі

Особливе занепокоєння у Фінляндії викликала домовленість Трампа з путіним щодо повернення російського дизельного пального на ринок. Європейські союзники побоюються, що це збільшить доходи кремля та забезпечить додаткові кошти для війни проти України.

Орпо наголосив, що США мають пам'ятати про своїх союзників у Європі та спільну загрозу з боку росії.

Моє послання до Трампа полягає в тому, що ми союзники. Ми в НАТО. А яка найбільша загроза для НАТО? Це росія. Саме тому в цьому немає логіки. У мене немає відповідей, зате є багато запитань

– заявив фінський прем'єр.

Фінляндія попереджає про небезпеку для України

За словами Орпо, ситуація для України стає дедалі небезпечнішою через російські ракетні атаки та потребу в додаткових системах протиповітряної оборони.

Якби я був на місці Трампа, я б не довіряв путіну

– наголосив він.

Фінський прем'єр також погодився з оцінкою Володимира Зеленського, що нинішня позиція американської адміністрації може поставити США на неправильний бік історії.

Орпо припустив, що рішення Трампа частково пов'язані з проміжними виборами у США, запланованими на 3 листопада. На його думку, Білий дім намагається знизити ціни на пальне для американців, хоча обсяги російського дизеля навряд чи суттєво вплинуть на ринок.

Водночас прем'єр Фінляндії закликав європейських партнерів шукати способи зберегти підтримку України та повернути Вашингтон до спільної позиції із союзниками.

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Степан Гафтко

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