Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить

Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Петтери Орпо совершат визит в США, где проведут встречу с Дональдом Трампом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис президента Республики Финляндия и Правительство страны.

Отмечается, что рабочий визит Александра Стубба и Петтери Орпо в США запланирован на 9–10 октября.

Встреча, которая состоится в Белом доме в четверг, 9 октября, будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торговому и экономическому сотрудничеству, а также агрессивной войне России в Украине.