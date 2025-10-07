Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Петтери Орпо совершат визит в США 9-10 октября. Они встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения двусторонних отношений, торговли и войны в Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Петтери Орпо совершат визит в США, где проведут встречу с Дональдом Трампом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис президента Республики Финляндия и Правительство страны.
Отмечается, что рабочий визит Александра Стубба и Петтери Орпо в США запланирован на 9–10 октября.
Встреча, которая состоится в Белом доме в четверг, 9 октября, будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торговому и экономическому сотрудничеству, а также агрессивной войне России в Украине.
В программе президента Стубба также предусмотрены встречи с другими политическими деятелями и представителями администрации США.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп готов к решительным действиям против Кремля в ответ на войну против Украины. Стубб призвал сторонников Украины сохранять терпение и поддержал использование замороженных российских активов для финансирования Киева.
