Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 16537 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 38641 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 35207 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 38294 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 69421 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31385 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38241 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65476 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77108 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92467 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Эксклюзивы
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Петтери Орпо совершат визит в США 9-10 октября. Они встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения двусторонних отношений, торговли и войны в Украине.

Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить

Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Петтери Орпо совершат визит в США, где проведут встречу с Дональдом Трампом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис президента Республики Финляндия и Правительство страны.

Детали

Отмечается, что рабочий визит Александра Стубба и Петтери Орпо в США запланирован на 9–10 октября.

Встреча, которая состоится в Белом доме в четверг, 9 октября, будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торговому и экономическому сотрудничеству, а также агрессивной войне России в Украине.

- сообщает пресс-служба финского лидера.

В программе президента Стубба также предусмотрены встречи с другими политическими деятелями и представителями администрации США.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Дональд Трамп готов к решительным действиям против Кремля в ответ на войну против Украины. Стубб призвал сторонников Украины сохранять терпение и поддержал использование замороженных российских активов для финансирования Киева.

Военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова - Стубб25.09.25, 00:49 • 3041 просмотр

Вита Зеленецкая

