Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Петтері Орпо здійснять візит до США 9-10 жовтня. Вони зустрінуться з Дональдом Трампом у Білому домі для обговорення двосторонніх відносин, торгівлі та війни в Україні.
Президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем’єр-міністром Петтері Орпо здійснять візит до США, де проведуть зустріч із Дональдом Трампом. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс президента Республіки Фінляндія та Уряд країни.
Деталі
Зазначається, що робочий візит Александра Стубба та Петтері Орпо до США запланований на 9–10 жовтня.
Зустріч, що відбудеться у Білому домі у четвер, 9 жовтня, буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією та США, торговельному та економічному співробітництву, а також агресивній війні росії в Україні.
У програмі президента Стубба також передбачені зустрічі з іншими політичними діячами та представниками адміністрації США.
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп готовий до рішучих дій проти кремля у відповідь на війну проти України. Стубб закликав прихильників України зберігати терпіння та підтримав використання заморожених російських активів для фінансування Києва.
Військова складова гарантій безпеки для України майже готова - Стубб25.09.25, 00:49 • 3064 перегляди