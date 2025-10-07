Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть

Президент Фінляндії Александр Стубб разом із прем’єр-міністром Петтері Орпо здійснять візит до США, де проведуть зустріч із Дональдом Трампом. Про це інформує УНН з посиланням на Офіс президента Республіки Фінляндія та Уряд країни.

Деталі

Зазначається, що робочий візит Александра Стубба та Петтері Орпо до США запланований на 9–10 жовтня.

Зустріч, що відбудеться у Білому домі у четвер, 9 жовтня, буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією та США, торговельному та економічному співробітництву, а також агресивній війні росії в Україні. - повідомляє пресслужба фінського лідера.

У програмі президента Стубба також передбачені зустрічі з іншими політичними діячами та представниками адміністрації США.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп готовий до рішучих дій проти кремля у відповідь на війну проти України. Стубб закликав прихильників України зберігати терпіння та підтримав використання заморожених російських активів для фінансування Києва.

