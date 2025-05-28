Украина и Финляндия подписали ряд документов в сфере безопасности, энергетики и образования: что предусматривается

Украина и Финляндия подписали договоренности в сфере энергетики, образования и безопасности. В частности, подписано соглашение о реализации программы, направленной на развитие качественного академического профильного образования в рамках реформы "Новой украинской школы". Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, передает УНН.

Детали

Украина и Финляндия будут усиливать сотрудничество в сфере безопасности, энергетики, образования и других ключевых отраслях, в частности был подписан меморандум, направленный на развитие партнерства в сфере энергетики. Документ имеет целью формирование устойчивой и безопасной децентрализованной и экологически чистой энергосистемы Украины - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что страны подписали соглашение о реализации программы "Учимся вместе 2", которая направлена на развитие качественного академического профильного образования в рамках реформы "Новой украинской школы" для учеников 10-12 классов.

В рамках этой программы будет оказываться поддержка педагогам для получения соответствующих навыков и знаний. Учебные заведения получат помощь в процессе разработки образовательных программ в соответствии с выбранными ими профилями - добавил Шмыгаль.

Еще один документ, который был подписан, - совместное заявление, которое расширяет взаимодействие стран в сфере безопасности, подчеркивает готовность к совместной реализации проектов в сфере производства боеприпасов, развития ОПК, исследований и обмена информацией.

Напомним

Украина и Финляндия подписали совместное заявление о начале Коалиции укрытий, которая позволит привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий.