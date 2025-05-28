Україна та Фінляндія підписали низку документів у сфері безпеки, енергетики та освіти: що передбачається

Україна і Фінляндія підписали домовленості в сфері енергетики, освіті та безпеки. Зокрема, підписано угоду про реалізацію програми, яка спрямована на розвиток якісної академічної профільної освіти в рамках реформи "Нової української школи". Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, передає УНН.

Деталі

Україна та Фінляндія посилюватиме співпрацю у сфері безпеки, енергетики, освіти та інших ключових галузях, зокрема було підписано меморандум, спрямований на розвиток партнерства у сфері енергетики. Документ має на меті формування сталої і безпечної децентралізованої і екологічно чистої енергосистеми України - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що країни підписали угоду про реалізацію програми "Навчаємося разом 2", яка спрямована на розвиток якісної академічної профільної освіти в рамках реформи "Нової української школи" для учнів 10-12 класів.

В межах цієї програми надаватиметься підтримка освітянам для здобуття відповідних навичок та знань. Заклади освіти отримають допомогу в процесі розроблення освітніх програм відповідно до обраних ними профілів - додав Шмигаль.

Ще один документ, який був підписаний, - спільна заява, яка розширює взаємодію країн в сфері безпеки, підкреслює готовність до спільної реалізації проектів в сфері виробництва боєприпасів, розвитку ОПК, досліджень і обміном інформацією.

Нагадаємо

Україна та Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів, яка дозволить залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів.