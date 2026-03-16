Финляндия заинтересована в «ядерном зонтике» Франции – премьер

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Премьер Петтери Орпо заявил об интересе к французскому ядерному сдерживанию. Страны Северной Европы и Канада также договорились усилить помощь Украине.

Финляндия заинтересована в «ядерном зонтике» Франции – премьер
Силья Виитала / Yle

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия заинтересована узнать больше о расширении «ядерного зонтика», объявленном Францией, о чем он сказал по итогам встречи Канады и Северных стран в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Yle.

Детали

«Финляндия не участвовала в подобных обсуждениях, но мы хотим узнать подробности. Европейское сдерживание необходимо укреплять», – заявил Орпо.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в начале марта о расширении французского ядерного сдерживания и предложил европейским союзникам возможность участвовать, в частности, в совместных учениях.

Франция увеличит ядерный арсенал - Макрон02.03.26, 17:26 • 7058 просмотров

Орпо подчеркнул, что предложенное правительством Финляндии изменение закона о ядерной энергии не направлено на размещение ядерного оружия на финской территории, и НАТО не имеет таких планов.

«Целью является устранение законодательных барьеров, которых нет в других Северных странах», – пояснил он.

Позиции других стран

Швеция решила не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что позицию не планируют менять, поскольку страна надежно защищена общим ядерным сдерживанием НАТО.

«Это решение никоим образом не исключает возможного будущего сотрудничества с Францией», – отметил Кристерссон.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула важность укрепления НАТО и европейского ядерного сдерживания.

«Мы углубляем нашу приверженность ядерному сдерживанию НАТО и одновременно приняли приглашение Франции к углублению сотрудничества», – сказала она.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере также заявил о готовности обсуждать с Францией возможное стратегическое сотрудничество, но подчеркнул, что Норвегия не изменит свою ядерную политику.

«У нас четкая позиция: ядерное оружие не будет размещено в Норвегии. Ключевой момент – не ослаблять общее ядерное сдерживание НАТО», – отметил Стере.

Поддержка Украины и арктическое сотрудничество

По итогам встречи в Осло шесть стран пообещали продолжить оказывать экономическую, гражданскую, военную и гуманитарную помощь Украине.

Орпо назвал встречу важным шагом в углублении сотрудничества.

«Нас объединяют общие ценности и северное расположение. Мы привержены поддержке Украины и укреплению нашей безопасности. Мы должны быть сильными в Арктике», – заявил он.

По словам Орпо, Канада и Северные страны сделали значительные инвестиции в развитие своих возможностей в Арктике, и этот опыт может помочь союзникам развивать их потенциал.

Фредериксен отметила, что старый мировой порядок ушел после беспрецедентных угроз США в отношении Гренландии, и на его месте необходимо построить что-то новое.

По итогам встречи премьер-министры Северных стран и Канады объявили в воскресенье о договоренности относительно более тесного сотрудничества, чтобы повысить эффективность военно-промышленного производства в поддержку общей обороны, безопасности и устойчивости к кризисам.

