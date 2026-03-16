Фінляндія зацікавлена у "ядерній парасольці" Франції - прем'єр
Київ • УНН
Прем'єр Петтері Орпо заявив про інтерес до французького ядерного стримування. Країни Північної Європи та Канада також домовилися посилити допомогу Україні.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Фінляндія зацікавлена дізнатися більше про розширення "ядерної парасольки", оголошене Францією, про що сказав за підсумками зустрічі Канади та Північних країн у неділю, пише УНН з посиланням на Yle.
Деталі
"Фінляндія не брала участі у подібних обговореннях, але ми хочемо дізнатися подробиці. Європейське стримування необхідно зміцнювати", – заявив Орпо.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив на початку березня про розширення французького ядерного стримування та запропонував європейським союзникам можливість брати участь, зокрема, у спільних навчаннях.
Орпо підкреслив, що запропонована урядом Фінляндії зміна закону про ядерну енергію не спрямована на розміщення ядерної зброї на фінській території, і НАТО не має таких планів.
"Метою є усунення законодавчих бар'єрів, яких немає в інших Північних країнах", – пояснив він.
Позиції інших країн
Швеція вирішила не розміщувати ядерну зброю на своїй території у мирний час. Прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон заявив, що позицію не планують змінювати, оскільки країна надійно захищена спільним ядерним стримуванням НАТО.
"Це рішення жодним чином не виключає можливої майбутньої співпраці з Францією", – зазначив Крістерссон.
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості зміцнення НАТО та європейського ядерного стримування.
"Ми поглиблюємо нашу відданість ядерному стримуванню НАТО і одночасно прийняли запрошення Франції до поглиблення співпраці", – сказала вона.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре також заявив про готовність обговорювати з Францією можливу стратегічну співпрацю, але наголосив, що Норвегія не змінить свою ядерну політику.
"У нас чітка позиція: ядерна зброя не буде розміщена у Норвегії. Ключовий момент – не послаблювати загальне ядерне стримування НАТО", – зазначив Стьоре.
Підтримка України та арктична співпраця
За підсумками зустрічі в Осло шість країн пообіцяли продовжити надавати економічну, цивільну, військову та гуманітарну допомогу Україні.
Орпо назвав зустріч важливим кроком у поглибленні співробітництва.
"Нас поєднують спільні цінності та північне розташування. Ми віддані підтримці України та зміцненню нашої безпеки. Ми маємо бути сильними в Арктиці", – заявив він.
За словами Орпо, Канада та Північні країни зробили значні інвестиції у розвиток своїх можливостей в Арктиці, і цей досвід може допомогти союзникам розвивати їхній потенціал.
Фредеріксен зазначила, що старий світовий порядок пішов після безпрецедентних погроз США щодо Гренландії, і на його місці необхідно побудувати щось нове.
За підсумками зустрічі прем'єр-міністри Північних країн та Канади оголосили в неділю про домовленість щодо більш тісної співпраці, щоб підвищити ефективність військово-промислового виробництва на підтримку спільної оборони, безпеки та стійкості до криз.
