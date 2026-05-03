Премьер Финляндии обсудил с Зеленским появление беспилотников в финском воздушном пространстве
Киев • УНН
Петтери Орпо обсудил с Зеленским нарушение финского авиапространства двумя дронами. Премьер назвал инцидент недопустимым и пообещал усилить защиту.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул недопустимость нарушения дронами финского воздушного пространства. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что два дрона, как подозревается, нарушили воздушное пространство Финляндии рано утром в воскресенье, 3 мая.
Орпо отметил, что обсудил этот вопрос во время двусторонней встречи с Зеленским.
Я подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину и понимает ее необходимость защищаться. Однако недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство
По словам Орпо, правительство располагает достоверной информацией о событиях, произошедших ночью. Он отмечает, что нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.
Он подчеркнул, что Финляндия хорошо подготовлена к мониторингу и защите своего воздушного пространства от атак дронов.
Также премьер страны заверил, что эти возможности будут существенно усилены в ближайшее время.
