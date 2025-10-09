Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине

В четверг, 9 октября, президент Финляндии Александр Стубб встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Yle.

Детали

По словам Стубба, необходимо обсудить ряд вопросов, отметив, что его прошлые переговоры с Трампом сосредотачивались, среди прочего, на войне РФ в Украине и по НАТО.

Как сообщили в офисе президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча состоится в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).

Отмечается, что встреча 9 октября будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.

Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.

Напомним

