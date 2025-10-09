$41.320.03
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб 9 октября встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Будут обсуждаться двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество и вторжение России в Украину.

В четверг, 9 октября, президент Финляндии Александр Стубб встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Yle.

Детали

По словам Стубба, необходимо обсудить ряд вопросов, отметив, что его прошлые переговоры с Трампом сосредотачивались, среди прочего, на войне РФ в Украине и по НАТО.

Как сообщили в офисе президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча состоится в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).

Отмечается, что встреча 9 октября будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.

Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Петтери Орпо совершат визит в США 9-10 октября. Они встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения двусторонних отношений, торговли и войны в Украине.

Расположен в 300 км от санкт-петербурга: в Финляндии открылся региональный штаб сухопутных войск НАТО03.10.25, 16:36 • 3776 просмотров

Вита Зеленецкая

