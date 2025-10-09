Президент Финляндии сегодня встретится с Трампом: будут говорить о войне в Украине
Киев • УНН
Президент Финляндии Александр Стубб 9 октября встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Будут обсуждаться двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество и вторжение России в Украину.
В четверг, 9 октября, президент Финляндии Александр Стубб встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Yle.
Детали
По словам Стубба, необходимо обсудить ряд вопросов, отметив, что его прошлые переговоры с Трампом сосредотачивались, среди прочего, на войне РФ в Украине и по НАТО.
Как сообщили в офисе президента Финляндии, рабочий визит продлится с четверга по пятницу. Ранее в понедельник Белый дом тоже объявил о визите финского главы государства. Согласно графику, встреча состоится в 15:00 по Вашингтону (22:00 по Киеву).
Отмечается, что встреча 9 октября будет посвящена двусторонним отношениям между Финляндией и США, торгово-экономическому сотрудничеству и вторжению России в Украину.
Кроме того, вместе со Стуббом на встрече будет финский премьер-министр Петтери Орпо.
Напомним
Ранее сообщалось, что Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Петтери Орпо совершат визит в США 9-10 октября. Они встретятся с Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения двусторонних отношений, торговли и войны в Украине.
