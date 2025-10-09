Президент Фінляндії сьогодні зустрінеться з Трампом: говоритимуть про війну в Україні

У четвер, 9 жовтня, президент Фінляндії Александр Стубб зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Білому домі. Про це інформує УНН з посиланням на видання Yle.

За словами Стубба, необхідно обговорити низку питань, зазначивши, що його минулі переговори з Трампом зосереджувалися, серед іншого, на війні рф в Україні та щодо НАТО.

Як повідомили в офісі президента Фінляндії, робочий візит триватиме з четверга по п'ятницю. Раніше в понеділок Білий дім теж оголосив про візит фінського глави держави. Згідно з графіком, зустріч відбудеться о 15:00 за Вашингтоном (22:00 за Києвом).

Зазначається, що зустріч 9 жовтня буде присвячена двостороннім відносинам між Фінляндією і США, торговельно-економічному співробітництву і вторгненню Росії в Україну.

Крім того, разом зі Стуббом на зустрічі буде фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо.

