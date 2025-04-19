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Финляндия скрывает экспорт оружия в Израиль и Украину – Yle

Киев • УНН

 • 530 просмотра

С 2021 года Финляндия засекретила экспорт оружия, выдав 19 лицензий 8 странам. Украина - самое частое направление тайных поставок, Израиль просил неразглашения.

Финляндия скрывает экспорт оружия в Израиль и Украину – Yle

Финляндия засекретила информацию об экспорте оружия. Одной из стран, запросивших неразглашение, является Израиль. Часто секретные поставки оружия осуществляются в Украину. Об этом информирует финское издание Yle, передает УНН.

С 2000 по 2020 год не было ни одного решения о выдаче экспортной лицензии, которое бы требовало засекречивания

- сказал Кари Паасонен, эксперт Центра исследований мира и конфликтов.

Согласно журналистскому расследованию Yle, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор выдано 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.

По информации Yle, одной из стран, которые запросили секретность, является Израиль. Чаще всего тайные поставки оружия осуществляют в Украину.

Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности.

Ранее Финляндия экспортировала за границу бронетранспортеры и системы защиты от БПЛА.

"Экспорт оружия - это политическое решение. Почти вся информация о нем поступает от властей. Если власти делятся информацией меньше, то у граждан оказывается меньше возможностей оценивать действия руководителей государства", - отмечает Паасонен.

Напомним

19 марта 2025 года Владимир Зеленский провел встречу с Петтери Орпо, где обсудили оборонную поддержку Украины, в частности усиление ПВО, артиллерию и инвестиции в производство оружия.

Финляндия хочет выйти из конвенции о запрещении противопехотных мин01.04.25, 15:03 • 14372 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Петтери Орпо
Зенитная война
Израиль
Финляндия
Владимир Зеленский
Украина
Противопехотная мина
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