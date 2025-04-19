Финляндия скрывает экспорт оружия в Израиль и Украину – Yle
Киев • УНН
С 2021 года Финляндия засекретила экспорт оружия, выдав 19 лицензий 8 странам. Украина - самое частое направление тайных поставок, Израиль просил неразглашения.
Финляндия засекретила информацию об экспорте оружия. Одной из стран, запросивших неразглашение, является Израиль. Часто секретные поставки оружия осуществляются в Украину. Об этом информирует финское издание Yle, передает УНН.
С 2000 по 2020 год не было ни одного решения о выдаче экспортной лицензии, которое бы требовало засекречивания
Согласно журналистскому расследованию Yle, первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор выдано 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран.
По информации Yle, одной из стран, которые запросили секретность, является Израиль. Чаще всего тайные поставки оружия осуществляют в Украину.
Министерство обороны объясняет новую практику изменившейся ситуацией в области глобальной безопасности.
Ранее Финляндия экспортировала за границу бронетранспортеры и системы защиты от БПЛА.
"Экспорт оружия - это политическое решение. Почти вся информация о нем поступает от властей. Если власти делятся информацией меньше, то у граждан оказывается меньше возможностей оценивать действия руководителей государства", - отмечает Паасонен.
Напомним
19 марта 2025 года Владимир Зеленский провел встречу с Петтери Орпо, где обсудили оборонную поддержку Украины, в частности усиление ПВО, артиллерию и инвестиции в производство оружия.
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