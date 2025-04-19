Фінляндія приховує експорт зброї до Ізраїлю та України – Yle
Київ • УНН
З 2021 року Фінляндія засекретила експорт зброї, видавши 19 ліцензій 8 країнам. Україна найчастіший напрямок таємних поставок, Ізраїль просив нерозголошення.
Фінляндія засекретила інформацію про експорт зброї. Однією з країн, які запросили нерозголошення, є Ізраїль. Часто секретні поставки зброї здійснюються в Україну. Про це інформує фінське видання Yle, передає УНН.
З 2000 до 2020 року не було жодного рішення про видачу експортної ліцензії, яке б потребувало засекречування
Згідно з журналістським розслідуванням Yle, першу засекречену експортну ліцензію було надано в червні 2021 року. Відтоді видано 19 засекречених експортних ліцензій для восьми країн.
За інформацією Yle, однією з країн, які запросили секретність, є Ізраїль. Найчастіше таємне постачання зброї здійснюють в Україну.
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Раніше Фінляндія експортувала за кордон бронетранспортери і системи захисту від БПЛА.
"Експорт зброї - це політичне рішення. Майже вся інформація про нього надходить від влади. Якщо влада ділиться інформацією менше, то у громадян виявляється менше можливостей оцінювати дії керівників держави", - зазначає Паасонен.
Нагадаємо
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Фінляндія хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін01.04.25, 15:03 • 14372 перегляди