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Фінляндія приховує експорт зброї до Ізраїлю та України – Yle

Київ • УНН

 • 866 перегляди

З 2021 року Фінляндія засекретила експорт зброї, видавши 19 ліцензій 8 країнам. Україна найчастіший напрямок таємних поставок, Ізраїль просив нерозголошення.

Фінляндія приховує експорт зброї до Ізраїлю та України – Yle

Фінляндія засекретила інформацію про експорт зброї. Однією з країн, які запросили нерозголошення, є Ізраїль. Часто секретні поставки зброї здійснюються в Україну. Про це інформує фінське видання Yle, передає УНН.

З 2000 до 2020 року не було жодного рішення про видачу експортної ліцензії, яке б потребувало засекречування

- сказав Карі Паасонен, експерт Центру досліджень миру і конфліктів.

Згідно з журналістським розслідуванням Yle, першу засекречену експортну ліцензію було надано в червні 2021 року. Відтоді видано 19 засекречених експортних ліцензій для восьми країн.

За інформацією Yle, однією з країн, які запросили секретність, є Ізраїль. Найчастіше таємне постачання зброї здійснюють в Україну.

Міністерство оборони пояснює нову практику зміненою ситуацією в галузі глобальної безпеки.

Раніше Фінляндія експортувала за кордон бронетранспортери і системи захисту від БПЛА.

"Експорт зброї - це політичне рішення. Майже вся інформація про нього надходить від влади. Якщо влада ділиться інформацією менше, то у громадян виявляється менше можливостей оцінювати дії керівників держави", - зазначає Паасонен.

Нагадаємо

19 березня 2025 року Володимир Зеленський провів зустріч з Петтері Орпо, де обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, артилерію та інвестиції у виробництво зброї.

Фінляндія хоче вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін01.04.25, 15:03 • 14372 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Петтері Орпо
Протиповітряна боротьба
Ізраїль
Фінляндія
Володимир Зеленський
Україна
Протипіхотна міна
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