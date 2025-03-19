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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Київ • УНН

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Володимир Зеленський провів зустріч з Петтері Орпо, де обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, артилерію та інвестиції у виробництво зброї.

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо посилення ППО України, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в українське виробництво зброї, передає УНН.

Оборонна та економічна підтримка України серед основних тем нашої зустрічі з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, а також те, що необхідне для захисту України. Зокрема, посилення ППО, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в наше виробництво зброї 

- написав Зеленський у Telegram.

Також він повідомив, що вони поспілкувалися про важливість залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.

Дякую Фінляндії за всю підтримку України й окремо за 28-й оборонний пакет допомоги 

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський сьогодні під час зустрічі зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп і главами парламентських комітетів він розповів про кроки для справедливого завершення війни.

Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що Європа має сформувати власну команду для переговорів щодо завершення війни росії проти України. На спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським фінляндський лідер припустив, що цю команду мають представляти Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Петтері Орпо
Олександр Штубб
Фінляндія
Франція
Сполучене Королівство
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
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