Зеленский обсудил с премьером Финляндии усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо усиление ПВО Украины, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в украинское производство оружия, передает УНН.

Оборонная и экономическая поддержка Украины среди основных тем нашей встречи с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Обсудили усилия для приближения справедливого и длительного мира, а также то, что необходимо для защиты Украины. В частности, усиление ПВО, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в наше производство оружия - написал Зеленский в Telegram.

Также он сообщил, что они пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении Украины.

Спасибо Финляндии за всю поддержку Украины и отдельно за 28-й оборонный пакет помощи - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сегодня во время встречи со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов он рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что Европа должна сформировать собственную команду для переговоров по завершению войны россии против Украины. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским финляндский лидер предположил, что эту команду должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия.