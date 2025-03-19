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Зеленский обсудил с премьером Финляндии усиление ПВО Украины

Киев • УНН

 • 33372 просмотра

Владимир Зеленский провел встречу с Петтери Орпо, где обсудили оборонную поддержку Украины, в частности усиление ПВО, артиллерию и инвестиции в производство оружия.

Зеленский обсудил с премьером Финляндии усиление ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо усиление ПВО Украины, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в украинское производство оружия, передает УНН.

Оборонная и экономическая поддержка Украины среди основных тем нашей встречи с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Обсудили усилия для приближения справедливого и длительного мира, а также то, что необходимо для защиты Украины. В частности, усиление ПВО, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в наше производство оружия 

- написал Зеленский в Telegram.

Также он сообщил, что они пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении Украины.

Спасибо Финляндии за всю поддержку Украины и отдельно за 28-й оборонный пакет помощи 

- отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сегодня во время встречи со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов он рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что Европа должна сформировать собственную команду для переговоров по завершению войны россии против Украины. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским финляндский лидер предположил, что эту команду должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Петтери Орпо
Александр Стабб
Финляндия
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Великобритания
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