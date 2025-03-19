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Україна спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та гарантіями безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 15207 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна спільно з партнерами працює над планом миру та гарантіями безпеки. Також обговорюється підтримка України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Україна спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та гарантіями безпеки - Зеленський

Київ спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для України. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський повідомив, що сьогодні під час зустрічі зі спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп і главами парламентських комітетів він розповів про кроки для справедливого завершення війни.

Наша держава спільно з партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для України. Окрема увага – підтримці України на шляху до членства в ЄС і НАТО 

- написав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна рада бути в колі друзів, й подякував парламенту й усім політичним групам за одностайну підтримку України та українців.

Вдячні за те, що голос фінських парламентарів щодо підтримки України у європейських інституціях і на міжнародній арені проукраїнський і звучить гучно 

- додав Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомив, що наша держава має список критичних об’єктів, які росія не повинна обстрілювати, якщо хоче уникнути ударів по цілях на власній території. Глава держави вказав, що цей список буде передано партнерам нашої держави.

Також Зеленський повідомляв, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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