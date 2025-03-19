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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна підготує список об’єктів, які рф не має атакувати - Зеленський

Київ • УНН

 • 18978 перегляди

Зеленський повідомив про список критичних об’єктів рф, які не можна обстрілювати. Якщо росія припинить атаки на енергетику, Україна припинить удари у відповідь.

Україна підготує список об’єктів, які рф не має атакувати - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наша держава має список критичних об’єктів, які росія не повинна обстрілювати, якщо хоче уникнути ударів по цілях на власній території. Глава держави вказав, що цей список буде передано партнерам нашої держави, передає кореспондент УНН.

Буде список цивільних об’єктів, енергооб’єктів, інфраструктурних об’єктів. Цей список ми обов’язково підготуємо і передамо нашим партнерам

- наголосив Зеленський.

Президент додав, що якщо росія припинить свої удари проти української енергетики та інфраструктури, то наша держава припинить завдавати удари у відповідь.

Доповнення

Зеленський заявив, що для України буде критично небезпечним, якщо США відмовляться від підтримки і припинять стратегічне партнерство з Україною.

Президент також заявив, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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