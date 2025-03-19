Зеленський: втрата стратегічного партнерства з США – серйозна загроза для України
Київ • УНН
Президент України заявив, що припинення підтримки США буде критично небезпечним. Він підкреслив важливість відновлення допомоги для безпечного майбутнього українців.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України буде критично небезпечним, якщо США відмовляться від підтримки і припинять стратегічне партнерство з Україною.
Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає кореспондент УНН.
Деталі
Для України дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером, а повернеться спиною. І я б не хотів про це говорити. У нас були кроки або сигнали цієї небезпечності — тимчасове припинення допомоги, я вдячний президенту і команді, що все відновлено. І для нас це важливо, тому що це говорить про наші тісні, сильні відносини, наше стратегічне бачення безпечного майбутнього для українців. Я думаю дуже вірю, що це не зміниться
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