Зеленський: втрата стратегічного партнерства з США – серйозна загроза для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України буде критично небезпечним, якщо США відмовляться від підтримки і припинять стратегічне партнерство з Україною.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає кореспондент УНН.

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Для України дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером, а повернеться спиною. І я б не хотів про це говорити. У нас були кроки або сигнали цієї небезпечності — тимчасове припинення допомоги, я вдячний президенту і команді, що все відновлено. І для нас це важливо, тому що це говорить про наші тісні, сильні відносини, наше стратегічне бачення безпечного майбутнього для українців. Я думаю дуже вірю, що це не зміниться - заявив Зеленський.

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