Зеленский: потеря стратегического партнерства с США – серьезная угроза для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины будет критически опасно, если США откажутся от поддержки и прекратят стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает корреспондент УНН.

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Для Украины очень опасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. И я бы не хотел об этом говорить. У нас были шаги или сигналы этой опасности — временное прекращение помощи, я благодарен президенту и команде, что все восстановлено. И для нас это важно, потому что это говорит о наших тесных, сильных отношениях, нашем стратегическом видении безопасного будущего для украинцев. Я думаю, очень верю, что это не изменится