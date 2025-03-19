Зеленский: потеря стратегического партнерства с США – серьезная угроза для Украины
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что прекращение поддержки США будет критически опасным. Он подчеркнул важность возобновления помощи для безопасного будущего украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины будет критически опасно, если США откажутся от поддержки и прекратят стратегическое партнерство с Украиной.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает корреспондент УНН.
Детали
Для Украины очень опасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. И я бы не хотел об этом говорить. У нас были шаги или сигналы этой опасности — временное прекращение помощи, я благодарен президенту и команде, что все восстановлено. И для нас это важно, потому что это говорит о наших тесных, сильных отношениях, нашем стратегическом видении безопасного будущего для украинцев. Я думаю, очень верю, что это не изменится
Напомним
Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с путиным.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры с путиным очень сложно вести, потому что он стремится к уничтожению Украины. Поэтому нужно максимальное давление на рф: санкции, активы и вооружение Украины.
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