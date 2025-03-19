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Зеленский: потеря стратегического партнерства с США – серьезная угроза для Украины

Киев • УНН

 • 39640 просмотра

Президент Украины заявил, что прекращение поддержки США будет критически опасным. Он подчеркнул важность возобновления помощи для безопасного будущего украинцев.

Зеленский: потеря стратегического партнерства с США – серьезная угроза для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины будет критически опасно, если США откажутся от поддержки и прекратят стратегическое партнерство с Украиной.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает корреспондент УНН.

Детали

Для Украины очень опасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. И я бы не хотел об этом говорить. У нас были шаги или сигналы этой опасности — временное прекращение помощи, я благодарен президенту и команде, что все восстановлено. И для нас это важно, потому что это говорит о наших тесных, сильных отношениях, нашем стратегическом видении безопасного будущего для украинцев. Я думаю, очень верю, что это не изменится

- заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский ждет разговора с Трампом после его переговоров с путиным.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры с путиным очень сложно вести, потому что он стремится к уничтожению Украины. Поэтому нужно максимальное давление на рф: санкции, активы и вооружение Украины.  

Зеленский ответил на вопрос, кто представит Украину и США на встрече в Саудовской Аравии19.03.25, 12:59 • 46665 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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