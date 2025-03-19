Зеленский ответил на вопрос, кто представит Украину и США на встрече в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.

Детали

Зеленский ответил на вопрос о том, кто будет представлять США и Украину на следующей встрече в Саудовской Аравии.

Что касается следующей встречи, я пока не готов проговаривать все детали. Но следующая встреча в Саудовской Аравии, если мы будем говорить о частичной остановке огня. Например, по инфраструктуре, энергетике и тому подобное. Также будет обсуждаться безопасность судоходства. То есть это будет техническая команда, которая разбирается (в указанных вопросах - ред.) заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что трудно сказать, в каком формате будет проходить следующая встреча в Саудовской Аравии.

Глава государства также заявил, что украинскую сторону на будущих переговорах в Саудовской Аравии будут военные, энергетики и специалисты, которые разбираются в портовой инфраструктуре.

То есть это будет встреча технического уровня. Это не совсем та дипломатическая встреча, которая уже была. Хотя я не исключаю и продолжение в таком формате. С нашей стороны точно будет такая команда - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом.