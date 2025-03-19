Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі в Саудівській Аравії буде обговорюватись часткове припинення вогню і безпеку судноплавства. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає УНН.

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Зеленський відповів на питання щодо того, хто буде представляти США та Україну на наступній зустрічі в Саудівській Аравії.

Щодо наступної зустрічі, я поки не готовий проговорювати всі деталі. Але наступна зустріч в Саудівській Аравії, якщо ми будемо говорити про часткове зупинення вогню. Наприклад, щодо інфраструктури, енергетики тощо. Також буде обговорюватись безпека судноплавства. Тобто це буде технічна команда, яка розбирається (у зазначених питаннях - ред.)

При цьому він наголосив, що важко сказати, в якому форматі буде відбуватися наступна зустріч в Саудівській Аравії.

Глава держави також заявив, що українську сторону на майбутніх перемовинах у Саудівській Аравії будуть військові, енергетики та фахівці, які розбираються у портовій інфраструктурі.

Тобто це буде зустріч технічного рівня. Це не зовсім та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі. З нашого боку точно буде така команда