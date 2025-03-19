Украина подготовит список объектов, которые рф не должна атаковать - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о списке критических объектов рф, которые нельзя обстреливать. Если россия прекратит атаки на энергетику, Украина прекратит ответные удары.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у нашего государства есть список критических объектов, которые россия не должна обстреливать, если хочет избежать ударов по целям на своей территории. Глава государства указал, что этот список будет передан партнерам нашего государства, передает корреспондент УНН.
Будет список гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов. Этот список мы обязательно подготовим и передадим нашим партнерам
Президент добавил, что если россия прекратит свои удары против украинской энергетики и инфраструктуры, то наше государство прекратит наносить удары в ответ.
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Зеленский заявил, что для Украины будет критически опасно, если США откажутся от поддержки и прекратят стратегическое партнерство с Украиной.
Президент также заявил, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства.