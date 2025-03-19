Украина совместно с партнерами работает над планом достижения мира и гарантиями безопасности - Зеленский

Киев совместно с партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Зеленский сообщил, что сегодня во время встречи со спикером парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо, лидерами политических групп и главами парламентских комитетов он рассказал о шагах для справедливого завершения войны.

Наше государство совместно с партнерами работает над планом достижения мира и надежными гарантиями безопасности для Украины. Отдельное внимание – поддержке Украины на пути к членству в ЕС и НАТО - написал Зеленский.

Президент отметил, что Украина рада быть в кругу друзей, и поблагодарил парламент и все политические группы за единодушную поддержку Украины и украинцев.

Благодарны за то, что голос финских парламентариев по поддержке Украины в европейских институтах и на международной арене проукраинский и звучит громко - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщил, что наше государство имеет список критических объектов, которые россия не должна обстреливать, если хочет избежать ударов по целям на собственной территории. Глава государства указал, что этот список будет передан партнерам нашего государства.

Также Зеленский сообщал, что на следующей встрече в Саудовской Аравии будет обсуждаться частичное прекращение огня и безопасность судоходства.