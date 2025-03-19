Стубб назвав країни, які мають представляти Європу на переговорному процесі
Київ • УНН
Президент Фінляндії заявив, що Європа має створити переговорну команду з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Також він запевнив Зеленського у підтримці України.
Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що Європа має сформувати власну команду для переговорів щодо завершення війни росії проти України. На спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським фінляндський лідер припустив, що цю команду мають представляти Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія, повідомляє кореспондент УНН.
Я впевнений, що у Європи має бути переговорна команда. Я б хотів, щоб взяли на себе цю роль Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія. Якщо ми досягнемо припинення вогню, то розпочнуться мирні переговори
Президент Фінляндії додав, що Європа потребує сильної переговорної команди. Він додав, що такі команди вже є у США, України, а також у росії.
Є одна деталь, на якій я наголошую під час усіх моїх розмов із союзниками, – це те, що Україна має дуже спроможну переговорну команду, США мають дуже спроможну переговорну команду, Росія має переговорну команду. Я думаю, що Європа теж повинна мати переговорну команду
За словами фінського президента, Європі слід діяти у власний спосіб, щоб бути включеними в "цю гру". Стубб наголосив, що європейці так чи інакше мають бути за столом переговорів щодо припинення агресивної війни росії проти України.
Доповнення
Раніше Стубб під час спільної прес-конференції з Зеленським зазначив, що Україна, Фінляндія та уся Європа прагнуть миру. Він також запевнив українського лідера у подальшій підтримці нашої держави з боку Фінляндії.
Нагадуємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у нього буде розмова з президентом США Дональдом Трампом.