Стубб назвал страны, которые должны представлять Европу на переговорном процессе

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что Европа должна сформировать собственную команду для переговоров по завершению войны россии против Украины. На совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским финляндский лидер предположил, что эту команду должны представлять Великобритания, Франция, Германия и Италия, сообщает корреспондент УНН.

Я уверен, что у Европы должна быть переговорная команда. Я бы хотел, чтобы взяли на себя эту роль Великобритания, Франция, Германия и Италия. Если мы достигнем прекращения огня, то начнутся мирные переговоры - отметил Стубб.

Президент Финляндии добавил, что Европа нуждается в сильной переговорной команде. Он добавил, что такие команды уже есть у США, Украины, а также у россии.

Есть одна деталь, на которой я настаиваю во время всех моих разговоров с союзниками, – это то, что Украина имеет очень способную переговорную команду, США имеют очень способную переговорную команду, Россия имеет переговорную команду. Я думаю, что Европа тоже должна иметь переговорную команду - заявил Стубб.

По словам финского президента, Европе следует действовать собственным способом, чтобы быть включенными в "эту игру". Стубб подчеркнул, что европейцы так или иначе должны быть за столом переговоров по прекращению агрессивной войны россии против Украины.

Дополнение

Ранее Стубб во время совместной пресс-конференции с Зеленским отметил, что Украина, Финляндия и вся Европа стремятся к миру. Он также заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке нашего государства со стороны Финляндии.

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом.