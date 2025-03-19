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Стубб запевнив Зеленського у подальшій підтримці України з боку Фінляндії

Київ • УНН

 • 10950 перегляди

Президент Фінляндії запевнив Зеленського у подальшій підтримці України та наголосив на важливості тиску на росію. Також Стубб відзначив ЗСУ як одні з найкращих у Європі.

Стубб запевнив Зеленського у подальшій підтримці України з боку Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб під час спільної прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що Україна, Фінляндія та уся Європа прагнуть миру. Він також запевнив українського лідера у подальшій підтримці нашої держави з боку Фінляндії, передає кореспондент УНН.

Україна хоче миру, Фінляндія хоче миру, уся Європа хоче миру. росія має довести, що вона справді хоче миру

- заявив Стубб.

Президент Фінляндії також наголосив, що необхідно продовжувати тиск на росію задля того, щоб завершити її агресивну війну проти України. тиск на росія Крім того, фінляндський лідер похвалив зусилля американського президента Дональда Трампа у його прагненні зупинити вбивства.

Стубб нагадав, що Україна є частиною Європи, а співпраця між Фінляндією та Україною має міцніти.

Також він зазначив, що Збройні сили України є найкращими у Європі і її досвід може знадобитися Європі.

Фінська промисловість допомагала Україні. Ми продовжимо допомогу Україні. Ми знаємо, через що вам доводиться проходити

- підкреслив Стубб.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні у нього буде розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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