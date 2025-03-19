Стубб заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины со стороны Финляндии
Киев • УНН
Президент Финляндии заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул важность давления на россию. Также Стубб отметил ВСУ как одни из лучших в Европе.
Президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что Украина, Финляндия и вся Европа стремятся к миру. Он также заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке нашего государства со стороны Финляндии, передает корреспондент УНН.
Украина хочет мира, Финляндия хочет мира, вся Европа хочет мира. россия должна доказать, что она действительно хочет мира
Президент Финляндии также подчеркнул, что необходимо продолжать давление на россию для того, чтобы завершить ее агрессивную войну против Украины. давление на россию Кроме того, финляндский лидер похвалил усилия американского президента Дональда Трампа в его стремлении остановить убийства.
Стубб напомнил, что Украина является частью Европы, а сотрудничество между Финляндией и Украиной должно крепнуть.
Также он отметил, что Вооруженные силы Украины являются лучшими в Европе и ее опыт может понадобиться Европе.
Финская промышленность помогала Украине. Мы продолжим помощь Украине. Мы знаем, через что вам приходится проходить
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом.