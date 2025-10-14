$41.600.10
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 18998 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
13 октября, 18:46 • 34762 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 28594 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 32489 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 28397 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 20548 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 18188 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13 октября, 13:46 • 13160 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
13 октября, 12:44 • 13968 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Сотни пикапов Tesla Cybertrucks были замечены при доставке частным компаниям Илона Маска, SpaceX и xAI, поскольку Tesla испытывает проблемы с продажей электрического пикапа. Cybertruck оказался первым настоящим коммерческим провалом Tesla, продажи которого составляют 20 000 единиц в год при производственной мощности 250 000.

Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla

Сотни пикапов Tesla Cybertrucks были замечены при доставке частным компаниям Илона Маска, SpaceX и xAI, поскольку Tesla испытывает проблемы с продажей электрического пикапа. Cybertruck оказался первым настоящим коммерческим провалом Tesla, пишет УНН со ссылкой на Electrek.

Детали

После планирования производственной мощности более 250 000 единиц в год, Tesla в настоящее время продает пикап со скоростью ~ 20 000 единиц в год.

Коэффициент использования производственной линии на уровне ~10% — это ужасная ситуация для автопроизводителя, поскольку значительная часть капитала, вложенного в программу производства автомобилей, становится безвозвратными затратами.

Но для Tesla ситуация еще сложнее, поскольку даже при значительно меньшем объеме производства автопроизводитель часто сталкивается с накоплением запасов Cybertruck. Илон Маск имеет решение: он заставил свои частные компании купить сотни, если не тысячи Cybertruck.

Несколько пикапов Cybertruck были замечены при доставке в офисы xAI в эти выходные. Кроме того, на прошлой неделе SpaceX получила сотни Cybertruck на Starbase, и ожидается, что в ближайшие недели получит еще сотни, если не тысячи.

Вес Моррилл, ведущий инженер Cybertruck, прокомментировал доставку и сказал, что SpaceX вместе с Tesla заменяет свой вспомогательный парк Cybertruck: "Приятно видеть, как вспомогательные парки ICE от Tesla и SpaceX заменяются Cybertruck. Когда мы его проектировали, это всегда было частью мечты. Никогда не представлял, насколько трудно будет сделать фотографии парка на Starbase. С нетерпением жду продолжения".

Он не уточнил, сколько транспортных средств SpaceX планирует купить. Похоже, что SpaceX делает это раньше Tesla, или по крайней мере в больших масштабах, хотя Моррилл также заявил, что Tesla переводит свой собственный вспомогательный парк на Cybertruck.

Дополнение

Компания Tesla представила новые, более доступные версии Model 3 Standard за 36 990 долларов и Model Y Standard за 39 990 долларов в США, что на 5 500 и 5 000 долларов соответственно меньше предыдущих цен. Скидки оказались меньшими, чем ожидали аналитики, и не компенсируют потерю налоговых льгот в 7 500 долларов.

