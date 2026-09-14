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"Кульминация всей жизни" — медиазвезда Опра Уинфри анонсировала серию живых выступлений в Лас-Вегасе

Киев • УНН

 • 4496 просмотра

Опра Уинфри выступит в Sphere в Лас-Вегасе 2–4 апреля 2027 года. Её шоу объединит музыку, поэзию, повествование и визуальное искусство.

"Кульминация всей жизни" — медиазвезда Опра Уинфри анонсировала серию живых выступлений в Лас-Вегасе

В 2027 году американская медиазвезда Опра Уинфри проведет серию живых выступлений на арене Sphere в Лас-Вегасе. По ее словам, эти события станут кульминацией десятилетий деятельности, посвященной поощрению самопознания и личностного роста посредством телевидения, издательского дела и публичных мероприятий, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Три выступления, запланированные на 2–4 апреля, являются частью проекта под названием "Oprah Winfrey's AHA". Это название отсылает к моментам внезапного озарения, которые Уинфри давно называет моментами "AHA" и которые стали сквозной темой ее творчества.

Продюсеры сообщили, что двухчасовое шоу объединит музыку, поэзию, повествование и визуальное искусство. В программе примут участие обладатель премии "Грэмми" музыкант Джейкоб Коллиер, поэт и писатель Оушен Вуонг, музыкант Аджит и госпел-исполнитель Винтли Фиппс.

Уинфри рассказала, что идея проекта возникла после посещения концерта рок-группы U2 на арене Sphere.

"Секс в большом городе", "Эмили в Париже" и сериал от Опры: как украинский бренд Sleeper покорил стилистов мировой киноиндустрии05.04.23, 17:33 • 2892646 просмотров

"Это кульминация всего, что я хотела сказать людям на протяжении всей своей жизни", — отметила телеведущая в комментарии агентству Reuters.

Она вспомнила, как стояла в зале во время концерта, слушала возгласы толпы и осознала, что это иммерсивное пространство может служить чем-то большим, чем просто местом для развлечений. Для нее это стало мощной площадкой для налаживания человеческих связей.

"Я стояла там одна, смотрела вверх и думала: "Что это только что было?"" — рассказала она, описывая момент, когда ее замысел начал приобретать конкретные очертания.

""Ого, это можно использовать для чего-то более значительного, чем концерт. Это можно использовать, чтобы изменить то, как люди воспринимают самих себя"", — вспоминает Уинфри свои мысли.

Вдохновившись этим опытом, она решила создать собственное мероприятие для этой площадки. Проект опирается на темы, игравшие важную роль в карьере Уинфри, в частности самопознание, личностное развитие и человеческие взаимоотношения.

Добавим

72-летняя Уинфри прошла путь от работы в местных телевизионных новостях Нэшвилла и Балтимора до статуса одной из наиболее выдающихся фигур в американских медиа благодаря "Шоу Опры Уинфри", выходившему в эфир на протяжении 25 лет. Впоследствии она создала бизнес-империю, охватывающую телевидение, кино, издательское дело и цифровые медиа, а также стала известной филантропкой и интервьюером, общавшейся с мировыми лидерами, знаменитостями и писателями. Live Nation организует это мероприятие, а Уинфри выступает одной из его исполнительных продюсеров. По словам продюсеров, регистрация на предварительную продажу билетов начнется во вторник.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
Музыкант
Лас-Вегас
Reuters