"Секс в большом городе", "Эмили в Париже" и сериал от Опры: как украинский бренд Sleeper покорил стилистов мировой киноиндустрии

“И просто так”

В продолжении культового сериала “Секс в большом городе” в пижаме от Sleeper появилась одна из героинь легендарной четверки - Шарлотта (Кэтрин Дэвис). Розовая пижама с перьями - один из бестселлеров бренда - подчеркнула романтический образ героини.





“Тед Лассо”

Такую же пижаму можно увидеть и в спортивном комедийно-драматическом сериале “Тед Лассо”, покорившем зрителей добротой и оптимизмом. В одной из серий в наряде “Made in Ukrainе” с’появилась героиня модели Кили Джонс (Джуно Темпл).

“Эмили в Париже”

Сериал "Эмили в Париже" от Netflix, хоть и критикуют за идеальный Париж и наивный сюжет, но зрительницы восхищаются нарядами главной героини и других персонажей. На ряду с известными мировыми брендами в одной из серий можно увидеть и украинский Sleeper. В голубой пижаме с перьями появилась героиня Минди (Эшли Парк).

“Кэти Кин”

Эта же голубая пижама от Sleeper засветилась в спин-оффе популярного сериала “Ривердейл” - “Кэти Кин”, рассказывающего историю молодого модельера. В украинском наряде в нем появилась амбициозная Пеппер Смит (Джулия Чан), впрочем, не только она. Розовый костюм от Sleeper можно увидеть и на главной героине, которую сыграла Люси Хейл.

““Большие деньги”

Костюм с перьями зеленом цвете покорил сердца стилистов сериала «Большие деньги». Именно в этом наряде главная героиня Молли Новак, страдающая после развода и узнает, что получит от бывшего мужа немалую сумму денег.

“Королева сахарных плантаций”

Не только пижамы Sleeper привлекли внимание звездных стилистов. Так в сериале “Королева сахарных плантаций”, участие в создании которого принимала Опра Уинфри, в шелковом платье украинского бренда появляется одна из главных героинь Нова Борделон (Рутина Уэсли).

Напомним

В интервью УНН, основательница бренда Sleeper Катя Зубарева рассказала, как отреагировала на появление их пижамы в продолжении сериала “Секс и город”.