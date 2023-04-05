“Секс і місто”, “Емілі в Парижі” та серіал від Опри: як український бренд Sleeper підкорив стилістів світової кіноіндустрії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Український бренд домашнього одягу Sleeper здобув світову популярність та привернув увагу багатьох стилістів кіноіндустрії. Протягом останніх років їх піжами неодноразово з’являлися у популярних серіалах Netflix, Apple TV та інших. Редакція УНН зібрала підбірку серіалів, у яких засвітився український бренд.
“І просто так”
У продовжені культового серіалу “Секс і місто” у піжамі від Sleeper з’явилась одна з героїнь легендарної четвірки - Шарлотта (Кетрін Девіс). Рожева піжама з пір’ями - один із бестселерів бренду - підкреслила романтичний образ героїні.
“Тед Лассо”
Таку ж піжаму можна побачити і в спортивному комедійно-драматичному серіалі “Тед Лассо”, що підкорив глядачів добротою та оптимізмом. В одній із серій у вбранні “Made in Ukrainе” з’явилася героїня моделі Кілі Джонс (Джуно Темпл).
“Емілі в Парижі”
Серіал "Емілі в Парижі" від Netflix, хоч і критикують за ідеальний Париж і наївний сюжет, але глядачки захоплюються вбраннями головної героїні та інших персонажів. На ряду з відомими світовими брендами в одній із серій можна побачити і український Sleeper. У блакитній піжамі з пір’ям з’явилася героїня Мінді (Ешлі Парк).
“Кеті Кін”
Ця ж блакитна піжама від Sleeper засвітилася у спін-оффі популярного серіалу “Рівердейл” - “Кеті Кін”, що розповідає історію молодої модельєрки. В українському вбранні в ньому з’явилася амбіційна Пеппер Сміт (Джулія Чан), втім не лише вона. Рожевий костюм від Sleeper можна побачити і на головній героїні, яку зіграла Люсі Хейл.
“Великі гроші”
Костюм з пір‘ям у зеленому кольорі підкорив серця стилістів серіалу «Великі гроші». Саме в цьому вбранні головна героїня Моллі Новак, страждає після розлучення і дізнається, що отримає від колишнього чоловіка чималу суму грошей.
“Королева цукрових плантацій”
Не лише піжами Sleeper привернули увагу зіркових стилістів. Так у серіалі “Королева цукрових плантацій”, участь у створенні якого брала Опра Вінфрі, у шовковій сукні українського бренду з’являється одна з головних героїнь Нова Борделон (Рутіна Веслі).
Нагадаємо
В інтерв’ю УНН, засновниця бренду Sleeper Катя Зубарєва розповіла, як відреагувала на появу їх піжами у продовженні серіалу “Секс і місто”.